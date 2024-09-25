Open-Cup XCO Tula — 2024
29 сентября на базе лыжероллерного центра «Веденино» пройдёт второй этап Кубка Тульской области по велоспорту-маунтинбайку Open-Cup XCO Tula — 2024.
В программе:
- 10.30 — регистрация участников, выступления и мастер-классы,
- 11.00 — официальное открытие Кубка,
- 13.00 — старт участников в категориях «Юноши 13-14 лет», «Девушки 13-14 лет», «Юноши 15-16 лет»,
- 14.00 — старт участников в категориях «Мужчины», «Женщины»,
- 15.00 — старт участников в категории «Мастера».
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте.
Кубок по велоспорту-маунтинбайку проходит в Туле не в первый раз. В прошлом году на состязаниях выступило более 120 спортсменов.
Где: Косая Гора, ул. Максима Горького, 72 (лыжероллерный центр «Веденино»).
Когда: 29 сентября, 13.00.
Где и когда?
поселок Косая Гора , ул. Максима Горького, 62
29 сентября 2024, воскресенье
11:00