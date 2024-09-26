27 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» отметит свой юбилей легендарная группа «Свинцовый туман».



«Свинцовый туман» — российская рок-группа, основатели направления «новой гитарной музыки».

Группа стала известна в 90-х и считалась основоположниками брит-попа в России. Первый тур группы прошёл по городам Ирландии и Шотландии — Брюс Финдлей, продюсер легендарных Simple Minds, рекомендовал «Свинцовый туман» на Всемирную ярмарку фирм грамзаписи в Будапешт.

Дмитрием Нестеровым было создано молодежное движение под брендом «2000% живой энергии», давшее возможность заявить о себе таким группам как «Мумий Тролль», «Смысловые Галлюцинации», «Танцы Минус» и многим другим.



Стоимость: 800 руб.

Где: Союзная, 1 (этаж 1).