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Свинцовый туман

Свинцовый туман

27 сентября в авторском музыкальном баре «Градов music bar» отметит свой юбилей легендарная группа «Свинцовый туман».

«Свинцовый туман» —  российская рок-группа, основатели направления «новой гитарной музыки».

Группа стала известна в 90-х и считалась основоположниками брит-попа в России. Первый тур группы прошёл по городам Ирландии и Шотландии — Брюс Финдлей, продюсер легендарных Simple Minds, рекомендовал «Свинцовый туман» на Всемирную ярмарку фирм грамзаписи в Будапешт.

Дмитрием Нестеровым было создано молодежное движение под брендом «2000% живой энергии», давшее возможность заявить о себе таким группам как «Мумий Тролль», «Смысловые Галлюцинации», «Танцы Минус» и многим другим.

Стоимость: 800 руб.
Где: Союзная, 1 (этаж 1).

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
27 сентября 2024, пятница
19:30
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