Для большинства имя Нуки ассоциируется исключительно с экстравагантной вокалисткой группы «Слот», взорвавшей однажды и зажигающей до сих пор российскую альтернативную сцену. Но талантливого человека сложно поместить в какие-то рамки, и тем более там удержать.

В 2016-м году Нуки стала участницей юбилейного 5-го сезона вокального шоу «Голос», где с успехом прошла «слепые прослушивания», выбрав команду Григория Лепса. Нуки стала настоящей сенсацией пятого сезона «Голоса», по словам многих журналистов — Дария самый яркий участник пятого сезона. На данный момент Нуки прошла в полуфинал проекта.

Нуки является самым обсуждаемым и просматриваемым участником проекта. Публика с большим интересом обсуждает Дарию, как в рамках «Голоса», так и затрагивая её сольные проекты. Сложно оставаться равнодушным, хоть раз услышав и увидев выступления Нуки. Все видео Нуки на «Голосе» в считанные дни набирают более миллиона просмотров.

Увидеть одну их самых необычных певиц российской эстрады своими глазами вы сможете, купив билет на концерт Нуки в Туле.