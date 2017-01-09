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Нуки

Нуки

Для большинства имя Нуки ассоциируется исключительно с экстравагантной вокалисткой группы «Слот», взорвавшей однажды и зажигающей до сих пор российскую альтернативную сцену. Но талантливого человека сложно поместить в какие-то рамки, и тем более там удержать.

В 2016-м году Нуки стала участницей юбилейного 5-го сезона вокального шоу «Голос», где с успехом прошла «слепые прослушивания», выбрав команду Григория Лепса. Нуки стала настоящей сенсацией пятого сезона «Голоса», по словам многих журналистов — Дария самый яркий участник пятого сезона. На данный момент Нуки прошла в полуфинал проекта.

Нуки является самым обсуждаемым и просматриваемым участником проекта. Публика с большим интересом обсуждает Дарию, как в рамках «Голоса», так и затрагивая её сольные проекты. Сложно оставаться равнодушным, хоть раз услышав и увидев выступления Нуки. Все видео Нуки на «Голосе» в считанные дни набирают более миллиона просмотров.

Увидеть одну их самых необычных певиц российской эстрады своими глазами вы сможете, купив билет на концерт Нуки в Туле.

Кстати, среди всех поклонников, кто приобретет билет на Myslo-кассе, мы разыграем эксклюзивную майку с портретом Нуки и её автографом!

Где и когда?
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
Тула, улица Демидовская, 52
17 февраля 2017, пятница
19:00
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