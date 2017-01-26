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Купи билет на Нуки и выиграй футболку с ее автографом!

Купи билет на Нуки и выиграй футболку с ее автографом!

Газета «Слобода» и Myslo-касса дарят тебе шанс получить в подарок эксклюзивную футболку с портретом певицы и ее автографом.

Дария Ставрович, она же Нуки — одна из самых ярких певиц на современной эстраде. Самобытная, необычная и ни на кого не похожая. С ее творчеством знакомы поклонники группы «Слот», а уже несколько лет Дария продвигает свой сольный проект — Нуки.

 

Звездный час Нуки наступил осенью 2016 года, когда девушка заблистала в шоу «Голос». Нуки стала финалисткой этого проекта.

 

 

В Туле певица выступит 17 февраля на сцене ДК «Туламашзавода». Купить билет можно прямо сейчас! А теперь сюрприз — среди всех поклонников, кто приобретет билет на Myslo-кассе мы разыграем эксклюзивную майку с портретом Нуки и ее автографом!

 

 

Купить билет

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:50 +1
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