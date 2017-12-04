Проникновенными, жизненными песнями группы «Многоточие» долгое время заслушивались многочисленные меломаны. Но и сегодня история коллектива продолжается!

Мелодичные композиции, цепляющие за душу каждым своим словом, вновь и вновь звучат на live-выступлениях «Многоточия». Сегодня любимые хиты и свежие произведения команды исполняют Руставели, Жека, ВиктОр, Андрей, «J», DJ Hassan, Грел и Санчес. В репертуаре — знаменитые песни и новые творения, заслуживающие лестных описаний и всяческих похвал.

Едва появившись на отечественной сцене, группа Многоточие завоевала признание и любовь молодежи, уважение коллег по сцене. Нельзя было не откликнуться на актуальные темы, поднимаемые коллективом. Отзывы о творчестве Многоточия появлялись один за другим, но лучшее представление о группе вы сможете составить, лично посетив их выступление. Музыканты «Многоточия» постоянно удивляют своих слушателей, готовя для них специальные концертные программы и сюрпризы.

Деятельность этой команды без лишней скромности можно назвать культовой. Для тысяч людей песни Многоточия превратились в гимны. Именно так и задумывал лидер арт-рэп проекта Рустам Аляутдинов (Руставелли). Он также занимается сольным творчеством, которое симпатизирует российским меломанам.

В жизни коллектива были взлеты и падения, но решающим остается тот факт, что музыкантам «Многоточия» есть, что сказать миру. Руставелли и его друзья опять приглашают Вас провести яркий вечер, пообщаться на волнующие темы, познакомиться с новыми людьми и просто отдохнуть душой. Что вам для этого нужно? Всего лишь купить билеты по ценам организатора на концерт группы «Многоточие»!