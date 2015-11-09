Музыкальная сказка по мотивам сказочных повестей Памелы Трэверс.

Этот музыкальный спектакль будет интересен и взрослым и детям. Чарующие звуки музыки уведут главных героев вместе со зрителями в мир сказочных фантазий. Кто самая прекрасная няня на свете… Она — само Совершенство. И мы говорим ей: «Мэри Поппинс, здравствуй!» По ней скучают ее маленькие друзья — Майкл и Джейн, и она прилетает на своем волшебном зонтике, чтобы преобразить привычный мир в сказочную страну… Мисс Мэри танцует, поет, и исполняет самые заветные детские мечты. Она учит воспитанников видеть необычное в обычных вещах, а главное — не бояться любых перемен. О мудром и веселом учителе мечтают все дети, поэтому программа понятна детям от 5 лет до… Этот концерт-приключение подготовили в тесном сотрудничестве дети и взрослые, танцоры и певцы — артисты Детской филармонии.

В программе принимают участие: Образцовы ансамбль танца «Ника» — В. Орешкина; Студия юных ведущих «Лимпопо» — Л.Салихова. Детская эстрадная студия «Фантазеры» — И.Балакирева. Детский цирк «Ералаш» — Е.Орлова. Режиссер-постановщик и автор сценария Л. Салихова