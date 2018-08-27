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Лев Толстой глазами музыкантов

Лев Толстой глазами музыкантов

В Тульской филармонии пройдёт всероссийский фестиваль «Лев Толстой глазами музыкантов» в честь 190-летия со дня рождения великого писателя.

16 сентября в Зале Дворянского собрания состоится концерт с уникальной программой, составленной из музыкальных произведений на сюжеты Л. Н. Толстого. На концерте будут представлены композиции по сюжету «Воскресенья», «Крейцеровой сонаты», повестей «Казаки» и «Хаджи-Мурат» и романа «Война и мир».

В концерте слушатели смогут открыть для себя фрагменты из забытой ныне оперы «Воскресенье» итальянского композитора Ф. Альфано, написавшего партитуру в 1904 году: это первое воплощение романа в жанре оперы, созданное еще при жизни писателя.

Чешский композитор Леош Яначек написал Струнный квартет № 1 «Крейцерова соната» в 1923 году, потрясенный одноименным рассказом Л. Н. Толстого. Балет «Анна Каренина» Р. Щедрина, написанный спустя 100 лет после публикации романа, воссоздает историю трагической любви через пластику тела. «Галоп» и «Скачки» из этого балета прозвучат в транскрипции для фортепиано соло, выполненной выдающимся современным пианистом Михаилом Плетневым. Также будет исполнен хор «Эпиграф из графа Л. Толстого» Р.Щедрина.

К наследию юбиляра неоднократно обращался и композитор Ширвани Чалаев, выведший на сцену героев повестей «Казаки» и «Хаджи-Мурат»: фрагменты из этих опер также будут представлены тульской публике.

Несомненно такой вечер был бы неполным без эпохальной партитуры оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева. О ней напомнят Замечательный Вальс (из Сцены бала) и мощные хоровые эпизоды. А откроет программу Вальс, сочиненный самим Л. Н. Толстым, и записанный его современником, композитором Сергеем Танеевым.

Вход по пригласительным билетам (спрашивать в кассе филармонии).

 

В рамках фестиваля при поддержке Музея-усадьбы «Ясная Поляна», Государственного музея Л. Н. Толстого и Российского национального музея музыки также организуется тематическая выставка «Лев Толстой глазами музыкантов». Объявлен Всероссийский конкурс композиторов «Крейцерова соната», поддержанный Союзом композиторов России, Российским музыкальным союзом. Почётный председатель жюри — уроженец Тульской области, народный артист СССР, композитор, профессор Р. К. Щедрин.

 

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
16 сентября 2018, воскресенье
18:30
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