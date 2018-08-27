Лев Толстой глазами музыкантов
В Тульской филармонии пройдёт всероссийский фестиваль «Лев Толстой глазами музыкантов» в честь 190-летия со дня рождения великого писателя.
16 сентября в Зале Дворянского собрания состоится концерт с уникальной программой, составленной из музыкальных произведений на сюжеты
В концерте слушатели смогут открыть для себя фрагменты из забытой ныне оперы «Воскресенье» итальянского композитора Ф. Альфано, написавшего партитуру в 1904 году: это первое воплощение романа в жанре оперы, созданное еще при жизни писателя.
Чешский композитор Леош Яначек написал Струнный квартет № 1 «Крейцерова соната» в 1923 году, потрясенный одноименным рассказом
К наследию юбиляра неоднократно обращался и композитор Ширвани Чалаев, выведший на сцену героев повестей «Казаки» и «Хаджи-Мурат»: фрагменты из этих опер также будут представлены тульской публике.
Несомненно такой вечер был бы неполным без эпохальной партитуры оперы «Война и мир» Сергея Прокофьева. О ней напомнят Замечательный Вальс (из Сцены бала) и мощные хоровые эпизоды. А откроет программу Вальс, сочиненный самим
Вход по пригласительным билетам (спрашивать в кассе филармонии).
В рамках фестиваля при поддержке Музея-усадьбы «Ясная Поляна», Государственного музея