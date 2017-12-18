Квартет Эммануэля Чизи (Италия)

Эммануэль Чизи — выдающийся итальянский саксофонист, неоднократно признававшийся лучшим саксофонистом Италии по версии одного из старейших джазовых изданий в мире журнала JazzIt, последний раз в 2016 году. Также является почетным профессором консерватории г. Турин и организатором крупнейшего в Европе Туринского джазового фестиваля. За спиной сеньора Чизи 12 сольных альбомов, последний из которых был выпущен на Нью-Йоркском лейбле Maxjazz, а также более 50 пластинок в качестве сайдмэна.

На протяжении 30 лет музыкальной карьеры, Эммануэль Чизи сотрудничал и записывался с такими выдающимися музыкантами, как Ron Carter, Clark Terry, Jack McDuff, Jimmy Cobb, Nat Adderley, Joe Chambers, George Cables, Albert Tootie Heat, Walter Booker, Kenny Wheleer, Sting и многими другими; играл в престижнейших концертных залах и на крупнейших фестивалях Европы, США, Китая, Океании и Южной Америки.

Весной 2016 года, маэстро Эммануль Чизи уже посещал Россию с двухнедельным туром, который триумфально прошел в более чем 10 городах России и получил самые лестные отзывы журналистов и любителей джаза. Как и прежде, итальянского гостя будут сопровождать известные джазмены: Наталья Скворцова – фортепиано, бэнд-лидер московской группы Live People Ensemble (Живые Люди), Владимир Кольцов-Крутов – контрабас, Александр Боженко – барабаны (Ростов-на-Дону).

Эммануэль Чизи намерен представить яркую программу из собственных произведений в направлении традиционного свинга и би бопа, а также исполнить ряд джазовых стандартов в уникальных аранжировках, которые обязательно придутся по душе даже самым искушенным слушателям.

Интересы музыкантов в России представляет Джазовое Агентство Виктора Радзиевского.

Цена билета: 450-1000 рублей