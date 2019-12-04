В Городском концертном зале пройдет потрясающий эксклюзивный Гала-концерт звёзд театра LA SCALA.

В сопровождении московского молодежного симфонического оркестра под руководством Валерия Вороны и главного дирижера Михаила Кирхгоффа на сцене выступят оперные певцы:

Джованни ГУАЛЬЯРДО (баритон)

Массимилиано ПИЗАПИА (тенор)

Марина НАЧКЕБИЯ (сопрано)

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Итальянский театр «Ла Скала» (итал. Teatro alla Scala или La Scala) — мировой центр оперной культуры, пропитанный величием и роскошью. Солисты театра неизменно собирают аншлаги по всему миру, срывают овации.

В программе концерта прозвучат произведения, которые по праву считаются золотым фондом мировой классики сольные партии и дуэты из опер:

Дж. Верди «Травиата»,

«Риголетто»,

«Трубадур»,

Ж. Бизе «Кармен»,

Дж. Пуччини «Тоска»,

«Богема»,

Г. Доницетти «Любовный напиток»,

В. А. Моцарта «Дон Жуан», П. Чайковского «Евгений Онегин», популярные итальянские песни и другое.

Итальянский баритон Джованни ГУАЛЬЯРДО много лет является любимцем публики и знаменитым исполнителем. Является солистом в театре Ла Скала в Милане, Театроделл'опера в Риме, театр Массимо Палермо, Театро Карло Феличе в Генуе, Театр Беллини в Кальяри, театр города Катания, Театро Filarmonico Верона, Муниципальный театр Пьяченца, театр в Парме, Фестиваль Пуччини Торредел Lago, Национальный центр исполнительских искусств в Пекине. Гастролирует с влиятельными дирижёрами Бруно Кампанелла, Даниэль Хардинг, Даниелорен, Юбер Судан и Мён-Вун Чунг.

Изысканный исполнитель итальянских опер Массимилиано ПИЗАПИА совершил блестящую карьеру в театрах ЛА СКАЛА в Милане, Опернхаус в Цюрихе, Государственной опере Мюнхена, Гамбургской государственной опере, Венской государственной опера, в Опернхаус Лейпциге, Театре Колон в Буэнос-Айресе, Театре дель Май мюзикл Фьорентино, Муниципальный театр в Сантьяго де Чили, Палау де искусств Рейна София в Валенсии, Театро Реджо в Турине, Арена ди Верона, театр Реджо в Парме, Опера Бастилия в Париже.

Потрясающее сопрано Марина НАЧКЕБИЯ обучалась в Московской консерватории (класс профессора Зураба Соткилавы). В 2014 году закончила аспирантуру там же. Лауреат международных конкурсов Монсерат Кабалье (2012), им. Лучано Паваротти (2012), Франциско Виньяса (2013), Риккардо Дзандонаи (2013), им. Ренаты Тебальди (2013), им. Марчелоо Джиордани (2014), Paris opera Awards (2014). Её необыкновенный голос можно услышать в лучших театрах Италии: театр Реджо в Парме, Teatro Municipale в Пьяченца, Театр «Ма?ссимо Беллини» в городе Катания, театр LA SCALA в Милано.

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