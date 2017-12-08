Элджей — это молодой, талантливый рэпер, наш с вами соотечественник. Еще недавно найти его творчество можно было только в интернете, но любители русского рэпа не прошли мимо такого интересного представителя. Совсем недавно Элджей записал свой первый альбом, количество поклонников увеличилось, и вот — начинающий музыкант дает концерты.

Судя по отзывам о концертах Элджей, раньше все эти треки были известны только тем, кто сидел в Интернете — а теперь вас ждет живое выступление. Пока что Лёха Элджей известен пользователям социальных сетей тем, что внезапно выкладывает в открытый доступ свои песни.

Отзывы о творчестве Элджея оставляют самые противоречивые, но многим он нравится за оригинальность исполнения и интересные названия, которыми он награждает свои альбомы. Уникальность концерта Элджея — в том, что раньше эта музыка была известна только пользователям соцсетей, а теперь ее могут послушать все остальные.