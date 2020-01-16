ДИДЮЛЯ & Камерный симфонический оркестр
Яркий и харизматичный гитарист-виртуоз ДИДЮЛЯ в сопровождении камерного оркестра в «ТУРЕ 20/20».
Красивые и запоминающиеся мелодии ДИДЮЛИ в жанре поп-фолк, новое фламенко и фьюжн с элементами стиля нью-эйдж в классическом исполнении с камерным оркестром приобретают сочное и завораживающее звучание и позволяют раскрыть мелодизм гитарных тем с наибольшей полнотой в необычной звуковой палитре.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
17 марта 2020, вторник
18:30
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
11 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
17 - 23 марта
₽ Билеты: 100-300 ₽
22 мая, пятница 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽