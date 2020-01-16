ДИДЮЛЯ & Камерный симфонический оркестр

Яркий и харизматичный гитарист-виртуоз ДИДЮЛЯ в сопровождении камерного оркестра в «ТУРЕ 20/20».



Красивые и запоминающиеся мелодии ДИДЮЛИ в жанре поп-фолк, новое фламенко и фьюжн с элементами стиля нью-эйдж в классическом исполнении с камерным оркестром приобретают сочное и завораживающее звучание и позволяют раскрыть мелодизм гитарных тем с наибольшей полнотой в необычной звуковой палитре.