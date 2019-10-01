По техническим причинам концерт отменен. Деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время. Инструкция по возврату денежных средств поступит по эл. почте.

На сцене Городского концертного зала выступит группа «Браво». Музыканты обещают прекрасный вечер рок-н-рола с любимыми хитами и песнями из нового альбома.

В новый альбом 2018 года вошли песни Майка Науменко, «Машины Времени», ВИА «Ариэль».