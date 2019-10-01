Браво
По техническим причинам концерт отменен. Деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время. Инструкция по возврату денежных средств поступит по эл. почте.
На сцене Городского концертного зала выступит группа «Браво». Музыканты обещают прекрасный вечер рок-н-рола с любимыми хитами и песнями из нового альбома.
В новый альбом 2018 года вошли песни Майка Науменко, «Машины Времени», ВИА «Ариэль».
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
12 ноября 2019, вторник
19:00
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
23 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
22 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽
1 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1700-2800 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽