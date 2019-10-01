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Браво

Браво

По техническим причинам концерт отменен. Деньги за билеты будут возвращены в ближайшее время. Инструкция по возврату денежных средств поступит по эл. почте.

На сцене Городского концертного зала выступит группа «Браво». Музыканты обещают прекрасный вечер рок-н-рола с любимыми хитами и песнями из нового альбома.

В новый альбом 2018 года вошли песни Майка Науменко, «Машины Времени», ВИА «Ариэль».

 

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
12 ноября 2019, вторник
19:00
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Касса
Сергей Бобунец (гр. «Смысловые галлюцинации»)
Купить билет
13 декабря, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
Тараканы!
Купить билет
23 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Крематорий-2019
Купить билет
22 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
CATHARSIS
Купить билет
1 декабря, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Трофим
Купить билет
5 января, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1700-2800 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
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