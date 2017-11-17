Шансонье и блюз-рок крунер — Антон Макаров — возвращается в Тулу, чтобы спеть и сыграть песни в рамках Roses/Orchids Tour!

Антон Макаров — один из самых талантливых молодых исполнителей в России, воспитанный на творчестве The Doors и The Bad Seeds. Чувственная игра, искренние тексты и скромный взгляд — набор настоящего музыканта. Всем этим обладает Антон Макаров, да и не только этим: его изумительное владение гитарой и своим голосом не оставит равнодушным даже самого придирчивого слушателя.

Вход — 300 руб.