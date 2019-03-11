Звонок мертвецу
Страна:
Германия, 2018
Премьера:
в РФ 14.03.2019
Режиссер:
Кристиан Альварт
Актеры:
Мориц Бляйбтрой, Ясна Фритци Бауэр, Ларс Айдингер, Фахри Огюн Ярдим, Энно Хессе, Кристиан Кухенбух, Барбара Пракопенка, Урс Юккер, Джой Мария Бэй, Ян Бюлов
Жанр:
триллер, боевик
Продолжительноcть:
132 мин
Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове чудовищно изуродованного трупа записку, на которой — телефонный номер с указанием: позвони и узнаешь судьбу своей похищенной дочери. На острове Хельголанд, отрезанном от суши страшным ураганом, Пауля поджидает еще один мертвец, а внутри — дальнейшие указания. И это только начало цепочки смертей… Психопат-похититель не прочь поиграть с жертвами в кошки-мышки. Тот, кто разгадает головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых.
Сегодня
|21:00
|Алмаз Синема
|21:40
|ДКЖ Кино
Завтра
|21:00
|Алмаз Синема
|21:40
|ДКЖ Кино
16 марта, суббота
|21:00
|Алмаз Синема
|21:40
|ДКЖ Кино
17 марта, воскресенье
|21:00
|Алмаз Синема
|21:40
|ДКЖ Кино
18 марта, понедельник
|21:00
|Алмаз Синема
|21:40
|ДКЖ Кино
19 марта, вторник
|21:40
|ДКЖ Кино
20 марта, среда
|21:40
|ДКЖ Кино
Сегодня
|Алмаз Синема
|
21:00
|ДКЖ Кино
|
21:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:00
|ДКЖ Кино
|
21:40
16 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
21:00
|ДКЖ Кино
|
21:40
17 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:00
|ДКЖ Кино
|
21:40
18 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:00
|ДКЖ Кино
|
21:40
19 марта, вторник
|ДКЖ Кино
|
21:40
20 марта, среда
|ДКЖ Кино
|
21:40