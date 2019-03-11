Звонок мертвецу

Страна: Германия, 2018

Премьера: в РФ 14.03.2019

Режиссер: Кристиан Альварт

Актеры: Мориц Бляйбтрой, Ясна Фритци Бауэр, Ларс Айдингер, Фахри Огюн Ярдим, Энно Хессе, Кристиан Кухенбух, Барбара Пракопенка, Урс Юккер, Джой Мария Бэй, Ян Бюлов

Жанр: триллер, боевик

Продолжительноcть: 132 мин

Судмедэксперт Пауль Херцфельд обнаруживает в голове чудовищно изуродованного трупа записку, на которой — телефонный номер с указанием: позвони и узнаешь судьбу своей похищенной дочери. На острове Хельголанд, отрезанном от суши страшным ураганом, Пауля поджидает еще один мертвец, а внутри — дальнейшие указания. И это только начало цепочки смертей… Психопат-похититель не прочь поиграть с жертвами в кошки-мышки. Тот, кто разгадает головоломку из тел, имеет шансы остаться в живых.