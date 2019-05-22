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Золотая перчатка

Золотая перчатка

Страна:
Германия, Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 30.05.2019
 
Режиссер:
Фатих Акин
  
Актеры:
Йонас Дасслер, Марк Хоземанн, Маргарете Тизель, Адам Боусдукс, Катя Штудт, Мартина Эйтнер, Филипп Балтус, Тристан Гёбель, Лоуренс Уолтер
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Западная Германия, 70-е годы. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр…

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