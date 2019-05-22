Страна: Германия, Франция, 2019

Премьера: в РФ 30.05.2019

Режиссер: Фатих Акин

Актеры: Йонас Дасслер, Марк Хоземанн, Маргарете Тизель, Адам Боусдукс, Катя Штудт, Мартина Эйтнер, Филипп Балтус, Тристан Гёбель, Лоуренс Уолтер

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 110 мин

Западная Германия, 70-е годы. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр…