Золотая перчатка
Страна:
Германия, Франция, 2019
Премьера:
в РФ 30.05.2019
Режиссер:
Фатих Акин
Актеры:
Йонас Дасслер, Марк Хоземанн, Маргарете Тизель, Адам Боусдукс, Катя Штудт, Мартина Эйтнер, Филипп Балтус, Тристан Гёбель, Лоуренс Уолтер
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
110 мин
Западная Германия, 70-е годы. Фриц Хонка — типичный неудачник средних лет, так ничего и не достигший в жизни. Он коротает унылые вечера в кабаке «Золотая перчатка». Здесь, в компании себе подобных, он дурманит себя алкоголем и ищет близости с одинокими женщинами, безвозвратно утратившими свою молодость и достоинство. Фриц завлекает эти потерянные души в свое холостяцкое логово. В этом затхлом мирке в безобидном для окружающих уродце просыпается монстр…
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