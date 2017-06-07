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Живет такой парень

Живет такой парень

Страна:
СССР, 1964
 
 
Режиссер:
Василий Шукшин
 
Актеры:
Леонид Куравлёв, Лидия Чащина, Родион Нахапетов, Борис Балакин, Нина Сазонова, Белла Ахмадулина, Анастасия Зуева, Евгений Тетерин, Иван Рыжов, Лариса Буркова
 
Жанр:
мелодрама, комедия
 
Продолжительноcть:
101 мин
 
 

 

В общем-то он обыкновенный парень — шофер Пашка Колокольников. Живет себе, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными людьми. Но есть у него особая черта: он чувствует себя счастливым, только если вокруг всем хорошо.

Собственная жизнь волнует его меньше, чем судьбы других людей. Ради них он и дурачком прикинется, и подвиг совершит…

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