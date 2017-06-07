Живет такой парень

Страна: СССР, 1964

Режиссер: Василий Шукшин

Актеры: Леонид Куравлёв, Лидия Чащина, Родион Нахапетов, Борис Балакин, Нина Сазонова, Белла Ахмадулина, Анастасия Зуева, Евгений Тетерин, Иван Рыжов, Лариса Буркова

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 101 мин

В общем-то он обыкновенный парень — шофер Пашка Колокольников. Живет себе, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными людьми. Но есть у него особая черта: он чувствует себя счастливым, только если вокруг всем хорошо.

Собственная жизнь волнует его меньше, чем судьбы других людей. Ради них он и дурачком прикинется, и подвиг совершит…