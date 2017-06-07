Живет такой парень
Страна:
СССР, 1964
Режиссер:
Василий Шукшин
Актеры:
Леонид Куравлёв, Лидия Чащина, Родион Нахапетов, Борис Балакин, Нина Сазонова, Белла Ахмадулина, Анастасия Зуева, Евгений Тетерин, Иван Рыжов, Лариса Буркова
Жанр:
мелодрама, комедия
Продолжительноcть:
101 мин
В общем-то он обыкновенный парень — шофер Пашка Колокольников. Живет себе, работает, мечтает, встречается и расстается с самыми разными людьми. Но есть у него особая черта: он чувствует себя счастливым, только если вокруг всем хорошо.
Собственная жизнь волнует его меньше, чем судьбы других людей. Ради них он и дурачком прикинется, и подвиг совершит…
Сегодня
|18:00
|Майский
Завтра
|16:00
|Майский
27 июня, вторник
|19:00
|Майский
28 июня, среда
|17:00
|Майский
29 июня, четверг
|19:00
|Майский
30 июня, пятница
|17:00
|Майский