Жили-были мы
Страна:
Россия, 2016
Премьера:
в РФ 27.04.2017
Режиссер:
Анна Чернакова
Актеры:
Софья Галишникова, Леонид Бичевин, Дмитрий Певцов, Анна Корнева, Елена Сафонова, Михаил Жигалов, Алена Бабенко, Александр Адабашьян, Владимир Ильин, Светлана Иванова
Жанр:
детский, семейный
Продолжительноcть:
94 мин
Бюджет:
$750 000
Однажды утром родители Маруськи ссорятся, и мама уезжает. Папа решает тоже уехать куда-нибудь далеко-далеко. Но девочка верит, что мама их любит и обязательно вернется. Чтобы оттянуть отъезд, она придумывает сказку про то, как мама, будучи еще школьницей Санькой, отправилась в опасное приключение в прошлое выручать папу, тогда мальчика, из беды….
Сегодня
|13:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:00
|Стрела (Дубна)
|16:15
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Юность (Узловая)
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:40
|Стрела (Дубна)
|18:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|18:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:45
|Химик (Ефремов)
Завтра
|13:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:00
|Стрела (Дубна)
|16:15
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Юность (Узловая)
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:40
|Стрела (Дубна)
|18:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|18:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:45
|Химик (Ефремов)
17 июня, суббота
|13:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:40
|Стрела (Дубна)
|16:15
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Юность (Узловая)
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|19:20
|Стрела (Дубна)
|21:45
|Химик (Ефремов)
18 июня, воскресенье
|13:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:40
|Стрела (Дубна)
|16:15
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Юность (Узловая)
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|19:20
|Стрела (Дубна)
|21:45
|Химик (Ефремов)
19 июня, понедельник
|13:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:00
|Стрела (Дубна)
|16:15
|Химик (Ефремов)
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|18:40
|Стрела (Дубна)
|21:45
|Химик (Ефремов)
20 июня, вторник
|13:00
|Стрела (Дубна)
|13:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|13:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|16:15
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Юность (Узловая)
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|18:40
|Стрела (Дубна)
|18:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:45
|Химик (Ефремов)
21 июня, среда
|13:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:00
|Стрела (Дубна)
|13:00
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|16:15
|Химик (Ефремов)
|17:40
|Юность (Узловая)
|18:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Азимут (Богородицк)
|18:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|18:40
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|18:40
|Стрела (Дубна)
|21:45
|Химик (Ефремов)
Сегодня
|Азимут (Богородицк)
|
18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:00
18:40
|Стрела (Дубна)
|
13:00
18:40
|Химик (Ефремов)
|
16:15
21:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:00
18:40
|Юность (Узловая)
|
17:40
Завтра
|Азимут (Богородицк)
|
18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:00
18:40
|Стрела (Дубна)
|
13:00
18:40
|Химик (Ефремов)
|
16:15
21:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:00
18:40
|Юность (Узловая)
|
17:40
17 июня, суббота
|Азимут (Богородицк)
|
18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:40
|Стрела (Дубна)
|
13:40
19:20
|Химик (Ефремов)
|
16:15
21:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:00
18:40
|Юность (Узловая)
|
17:40
18 июня, воскресенье
|Азимут (Богородицк)
|
18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:40
|Стрела (Дубна)
|
13:40
19:20
|Химик (Ефремов)
|
16:15
21:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:00
18:40
|Юность (Узловая)
|
17:40
19 июня, понедельник
|Азимут (Богородицк)
|
18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:00
|Стрела (Дубна)
|
13:00
18:40
|Химик (Ефремов)
|
16:15
21:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:00
18:40
20 июня, вторник
|Азимут (Богородицк)
|
18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:00
18:40
|Стрела (Дубна)
|
13:00
18:40
|Химик (Ефремов)
|
16:15
21:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:00
18:40
|Юность (Узловая)
|
17:40
21 июня, среда
|Азимут (Богородицк)
|
18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
18:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:00
18:40
|Стрела (Дубна)
|
13:00
18:40
|Химик (Ефремов)
|
16:15
21:45
|Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
|
13:00
18:40
|Юность (Узловая)
|
17:40