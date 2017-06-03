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Жили-были мы

Жили-были мы

Страна:
Россия, 2016
 
Премьера:
в РФ 27.04.2017
 
Режиссер:
Анна Чернакова
  
Актеры:
Софья Галишникова, Леонид Бичевин, Дмитрий Певцов, Анна Корнева, Елена Сафонова, Михаил Жигалов, Алена Бабенко, Александр Адабашьян, Владимир Ильин, Светлана Иванова
  
Жанр:
детский, семейный
  
Продолжительноcть:
94 мин
  
Бюджет:
$750 000
  

Однажды утром родители Маруськи ссорятся, и мама уезжает. Папа решает тоже уехать куда-нибудь далеко-далеко. Но девочка верит, что мама их любит и обязательно вернется. Чтобы оттянуть отъезд, она придумывает сказку про то, как мама, будучи еще школьницей Санькой, отправилась в опасное приключение в прошлое выручать папу, тогда мальчика, из беды….

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Сегодня
13:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:00 Стрела (Дубна)
16:15 Химик (Ефремов)
17:40 Юность (Узловая)
18:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Азимут (Богородицк)
18:40 Стрела (Дубна)
18:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:45 Химик (Ефремов)
Завтра
13:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:00 Стрела (Дубна)
16:15 Химик (Ефремов)
17:40 Юность (Узловая)
18:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Азимут (Богородицк)
18:40 Стрела (Дубна)
18:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:45 Химик (Ефремов)
17 июня, суббота
13:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:40 Стрела (Дубна)
16:15 Химик (Ефремов)
17:40 Юность (Узловая)
18:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Азимут (Богородицк)
18:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:20 Стрела (Дубна)
21:45 Химик (Ефремов)
18 июня, воскресенье
13:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:40 Стрела (Дубна)
16:15 Химик (Ефремов)
17:40 Юность (Узловая)
18:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Азимут (Богородицк)
18:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
19:20 Стрела (Дубна)
21:45 Химик (Ефремов)
19 июня, понедельник
13:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:00 Стрела (Дубна)
16:15 Химик (Ефремов)
18:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Азимут (Богородицк)
18:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:40 Стрела (Дубна)
21:45 Химик (Ефремов)
20 июня, вторник
13:00 Стрела (Дубна)
13:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
13:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
16:15 Химик (Ефремов)
17:40 Юность (Узловая)
18:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Азимут (Богородицк)
18:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:40 Стрела (Дубна)
18:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
21:45 Химик (Ефремов)
21 июня, среда
13:00 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
13:00 Стрела (Дубна)
13:00 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
16:15 Химик (Ефремов)
17:40 Юность (Узловая)
18:00 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Азимут (Богородицк)
18:40 Дом культуры им. Молодцова (Донской)
18:40 Центр культуры, досуга и кино (Суворов)
18:40 Стрела (Дубна)
21:45 Химик (Ефремов)
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