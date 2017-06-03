Жили-были мы

Страна: Россия, 2016

Премьера: в РФ 27.04.2017

Режиссер: Анна Чернакова

Актеры: Софья Галишникова, Леонид Бичевин, Дмитрий Певцов, Анна Корнева, Елена Сафонова, Михаил Жигалов, Алена Бабенко, Александр Адабашьян, Владимир Ильин, Светлана Иванова

Жанр: детский, семейный

Продолжительноcть: 94 мин

Бюджет: $750 000

Однажды утром родители Маруськи ссорятся, и мама уезжает. Папа решает тоже уехать куда-нибудь далеко-далеко. Но девочка верит, что мама их любит и обязательно вернется. Чтобы оттянуть отъезд, она придумывает сказку про то, как мама, будучи еще школьницей Санькой, отправилась в опасное приключение в прошлое выручать папу, тогда мальчика, из беды….