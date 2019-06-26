афиша
афиша
Регистрация
Зеркало

Зеркало

Страна:
СССР, 1974
 
Режиссер:
Андрей Тарковский
  
Актеры:
Маргарита Терехова, Олег Янковский, Филипп Янковский, Игнат Данильцев, Николай Гринько, Алла Демидова, Юрий Назаров, Анатолий Солоницын, Лариса Тарковская
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
107 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
8,08
          
 

Драма Андрея Тарковского: герой обращается к детству, чтобы найти ответы на вопросы в зрелости. Во многом автобиографичный, фильм «Зеркало» представляет собой мозаику снов и воспоминаний главного героя, связанных с его семьей, войной, историческими событиями и интимными переживаниями. Главные события в жизни Алексея — развод родителей, послевоенное детство — создают поток, на первый взгляд, разрозненных сцен, в которых события неожиданно сменяют друг друга, чередуясь с кадрами кинохроники. «Зеркало» — один из самых эмоциональных, личных и глубоких фильмов Тарковского, оказавший влияние на всю мировую культуру. Фильм вызвал множество интерпретаций, которые складывались, в основном, благодаря сложной повествовательной структуре фильма. По словам самого режиссера, фильм «Зеркало» рассказывает о чувствах, связанных с близкими людьми, о его взаимоотношениях с ними, о вечной жалости к ним и невосполнимом чувстве долга. Тарковский говорил: «Может быть, кино — самое личное искусство, самое интимное. Только интимная авторская правда в кино сложится для зрителя в убедительный аргумент при восприятии». В 1980 году фильму «Зеркало» был присужден приз «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм, показанный в Италии. Картина была восстановлена в 2008 году на студии «Мосфильм».

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.