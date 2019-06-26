Страна: СССР, 1974

Режиссер: Андрей Тарковский

Актеры: Маргарита Терехова, Олег Янковский, Филипп Янковский, Игнат Данильцев, Николай Гринько, Алла Демидова, Юрий Назаров, Анатолий Солоницын, Лариса Тарковская

Жанр: драма

Продолжительноcть: 107 мин

Рейтинг Кинопоиска: 8,08

Драма Андрея Тарковского: герой обращается к детству, чтобы найти ответы на вопросы в зрелости. Во многом автобиографичный, фильм «Зеркало» представляет собой мозаику снов и воспоминаний главного героя, связанных с его семьей, войной, историческими событиями и интимными переживаниями. Главные события в жизни Алексея — развод родителей, послевоенное детство — создают поток, на первый взгляд, разрозненных сцен, в которых события неожиданно сменяют друг друга, чередуясь с кадрами кинохроники. «Зеркало» — один из самых эмоциональных, личных и глубоких фильмов Тарковского, оказавший влияние на всю мировую культуру. Фильм вызвал множество интерпретаций, которые складывались, в основном, благодаря сложной повествовательной структуре фильма. По словам самого режиссера, фильм «Зеркало» рассказывает о чувствах, связанных с близкими людьми, о его взаимоотношениях с ними, о вечной жалости к ним и невосполнимом чувстве долга. Тарковский говорил: «Может быть, кино — самое личное искусство, самое интимное. Только интимная авторская правда в кино сложится для зрителя в убедительный аргумент при восприятии». В 1980 году фильму «Зеркало» был присужден приз «Давид ди Донателло» за лучший иностранный фильм, показанный в Италии. Картина была восстановлена в 2008 году на студии «Мосфильм».