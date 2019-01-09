Зеленая книга

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 24.01.2019

Режиссер: Питер Фаррелли

Актеры: Махершала Али, Вигго Мортенсен, Линда Карделлини, Дон Старк, П.Дж. Бирн, Себастьян Манискалко, Брайан Степанек, Икбал Теба, Дэниэл Грин, Мартин Бэтс Брэдфорд

Жанр: драма

Продолжительноcть: 130 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,62

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.