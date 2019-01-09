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Зеленая книга

Зеленая книга

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 24.01.2019
 
Режиссер:
Питер Фаррелли
  
Актеры:
Махершала Али, Вигго Мортенсен, Линда Карделлини, Дон Старк, П.Дж. Бирн, Себастьян Манискалко, Брайан Степанек, Икбал Теба, Дэниэл Грин, Мартин Бэтс Брэдфорд
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
130 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
7,62
          
 

Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.

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