Зеленая книга
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 24.01.2019
Режиссер:
Питер Фаррелли
Актеры:
Махершала Али, Вигго Мортенсен, Линда Карделлини, Дон Старк, П.Дж. Бирн, Себастьян Манискалко, Брайан Степанек, Икбал Теба, Дэниэл Грин, Мартин Бэтс Брэдфорд
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
130 мин
Рейтинг Кинопоиска:
7,62
Утонченный светский лев, богатый и талантливый музыкант нанимает в качестве водителя и телохранителя человека, который менее всего подходит для этой работы. Тони «Болтун» — вышибала, не умеющий держать рот на замке и пользоваться столовыми приборами, зато он хорошо работает кулаками. Это турне навсегда изменит жизнь обоих.
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