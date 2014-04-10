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Выживут только любовники

Выживут только любовники

Страна:
Великобритания, Германия, Франция, Кипр, США
 
Премьера:
10.04.2014
 
Режиссер:
Джим Джармуш
  
Актеры:
Том Хиддлстон, Тильда Суинтон, Миа Васиковска, Джон Херт, Антон Ельчин, Джеффри Райт, Слиман Дази, Картер Логан, Али Амине, Коди Стаубер
  
Жанр:
Триллер, Фантастика, Мелодрама
  
Продолжительноcть:
122 минуты
  
Рейтинг:
7.10
 
 

Адам — талантливый андеграундный музыкант, живет в мрачном Детройте, одевается в стиле 60-х и не выходит днем из дома. Он не в восторге от того, куда катится мир, и подумывает о способах самоубийства. В теплом Танжере живет его загадочная подружка Ева, которая стильно одевается, обожает поэзию и по вечерам ужинает с Кристофером Марло. Адаму и Еве — более тысячи лет. Пару веков назад они договорились не убивать ради свежей крови людей, а добывать ее в больницах. Не так давно они решили пожить раздельно, но хватило их ненадолго, и вот уже Ева выходит из самолета в Детройте. Они оба чувствуют, что должно произойти что-то опасное. Вскоре в город приезжает младшая сестра Евы — необузданная безбашенная вампирша, неспособная контролировать эмоции. В городе начинаются странные смерти, Адам и Ева вынуждены бежать в Алжир, но череда неприятностей, кажется, только начинается: похоже, конец света все-таки настает и смерть уже не за горами… Смерть? Не рановато ли?..

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