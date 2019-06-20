Выше неба
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 27.06.2019
Режиссер:
Оксана Карас
Актеры:
Таисия Вилкова, Филипп Авдеев, Полина Виторган, Дарья Жовнер, Виктория Толстоганова, Алексей Агранович, Артем Немов, Анастасия Богатырева, Ирина Денисова, Валентин Самохин
Жанр:
мелодрама
Продолжительноcть:
104 мин
Молодая девушка проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там ее внимание привлекает парень, прошлое которого окутано тайной. Девушка не догадывается, что после этой встречи ее жизнь изменится навсегда, а чувствам будет суждено взлететь выше неба...
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29 июня, суббота
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30 июня, воскресенье
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1 июля, понедельник
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12:15
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Завтра
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12:40
21:35
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12:15
22:15
29 июня, суббота
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12:40
21:35
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12:15
22:15
30 июня, воскресенье
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12:40
21:35
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1 июля, понедельник
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2 июля, вторник
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3 июля, среда
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12:15
22:15