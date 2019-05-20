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Веселая ферма

Веселая ферма

Страна:
Норвегия, 2018
 
Премьера:
в РФ 23.05.2019
 
Режиссер:
Лизе И. Осволл
  
Актеры:
Марит Андреассен, Ода Осволл Аватсмарк, Хенриетта Фэй-Шолль, Матс Элдоэн, Шарлотта Фрогнер, Ян Мартин Йонсен, Стиг Дж. Хаген, Сольвейг Клоппен
  
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
66 мин
  

Корова по имени Клара живет в городе и мечтает стать большой звездой. На летние каникулы она приезжает погостить к родителям на ферму. Там она решает прославить ферму, став лучшим кулинаром. Вместе с местными жителями — бычком-рэпером Гутом, курицей Чикколиной и другими — она приступает к работе, хотя кое-кто хочет ей в этом помешать.

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