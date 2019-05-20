Веселая ферма
Страна:
Норвегия, 2018
Премьера:
в РФ 23.05.2019
Режиссер:
Лизе И. Осволл
Актеры:
Марит Андреассен, Ода Осволл Аватсмарк, Хенриетта Фэй-Шолль, Матс Элдоэн, Шарлотта Фрогнер, Ян Мартин Йонсен, Стиг Дж. Хаген, Сольвейг Клоппен
Жанр:
мультфильм, приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
66 мин
Корова по имени Клара живет в городе и мечтает стать большой звездой. На летние каникулы она приезжает погостить к родителям на ферму. Там она решает прославить ферму, став лучшим кулинаром. Вместе с местными жителями — бычком-рэпером Гутом, курицей Чикколиной и другими — она приступает к работе, хотя кое-кто хочет ей в этом помешать.
29 мая, среда
|16:50
|ДКЖ Кино