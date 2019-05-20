Веселая ферма

Страна: Норвегия, 2018

Премьера: в РФ 23.05.2019

Режиссер: Лизе И. Осволл

Актеры: Марит Андреассен, Ода Осволл Аватсмарк, Хенриетта Фэй-Шолль, Матс Элдоэн, Шарлотта Фрогнер, Ян Мартин Йонсен, Стиг Дж. Хаген, Сольвейг Клоппен

Жанр: мультфильм, приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 66 мин

Корова по имени Клара живет в городе и мечтает стать большой звездой. На летние каникулы она приезжает погостить к родителям на ферму. Там она решает прославить ферму, став лучшим кулинаром. Вместе с местными жителями — бычком-рэпером Гутом, курицей Чикколиной и другими — она приступает к работе, хотя кое-кто хочет ей в этом помешать.