Великая стена
Страна:
Китай, США, 2016
Премьера:
в РФ 16.02.2017
Режиссер:
Чжан Имоу
Актеры:
Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Цзин Тянь, Энди Лау, Нуман Акар, Эдди Пэн, Кенни Линь, Лухан, Чжан Ханьюй, Уиллем Дэфо
Жанр:
боевик, семейный
Продолжительноcть:
103 мин
Бюджет:
$135 000 000
Рейтинг Кинопоиска:
6,16
Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.
Сегодня
|09:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:30 3D
|Киносити
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:10 3D
|Октябрь
|13:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10 3D
|Синема Стар
|19:20
|Киносити
|19:20 3D
|Октябрь
|19:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:05 3D
|ДКЖкино
|20:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55 3D
|Киносити
|21:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40 3D
|Синема Стар
|23:50
|Киносити
|00:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:35
|Октябрь
Завтра
|09:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:30 3D
|Киносити
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:10 3D
|Октябрь
|13:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10 3D
|Синема Стар
|19:20 3D
|Октябрь
|19:20
|Киносити
|19:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:05 3D
|ДКЖкино
|20:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55 3D
|Киносити
|21:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40 3D
|Синема Стар
|23:50
|Киносити
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:35
|Октябрь
18 февраля, суббота
|09:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:30 3D
|Киносити
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:30 3D
|ДКЖкино
|12:35
|Киносити
|13:10 3D
|Октябрь
|13:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10 3D
|Синема Стар
|19:20 3D
|Октябрь
|19:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Киносити
|20:05 3D
|ДКЖкино
|20:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55 3D
|Киносити
|21:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40 3D
|Синема Стар
|23:50
|Киносити
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:35
|Октябрь
|01:30
|Киносити
19 февраля, воскресенье
|09:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:30 3D
|Киносити
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:10 3D
|Октябрь
|13:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10 3D
|Синема Стар
|19:20 3D
|Октябрь
|19:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Киносити
|20:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:05 3D
|ДКЖкино
|20:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55 3D
|Киносити
|21:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Киносити
|00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:35
|Октябрь
|01:30
|Киносити
20 февраля, понедельник
|09:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:30 3D
|Киносити
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:10 3D
|Октябрь
|13:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10 3D
|Синема Стар
|19:20 3D
|Октябрь
|19:20
|Киносити
|19:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:05 3D
|ДКЖкино
|20:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55 3D
|Киносити
|21:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Киносити
|00:35
|Октябрь
21 февраля, вторник
|09:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:30 3D
|Киносити
|12:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:35
|Киносити
|13:00 3D
|ДКЖкино
|13:10 3D
|Октябрь
|13:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:35 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|15:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10 3D
|Киносити
|16:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Киносити
|17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:10 3D
|Синема Стар
|19:20 3D
|Октябрь
|19:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:20
|Киносити
|20:00 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:05 3D
|ДКЖкино
|20:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:55 3D
|Киносити
|21:30 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:35
|Киносити
|22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:50
|Киносити
|00:35
|Октябрь
22 февраля, среда
|09:00 3D
|Азот (Новомосковск)
|10:10 3D
|Синема Стар
|10:20
|Киносити
|11:05
|Октябрь
|11:30 3D
|Киносити
|12:05 3D
|ДКЖкино
|12:35
|Киносити
|13:10 3D
|Октябрь
|14:35 3D
|Азот (Новомосковск)
|14:40 3D
|Синема Стар
|14:50
|Киносити
|16:10 3D
|Киносити
|17:05 3D
|ДКЖкино
|17:05
|Киносити
|19:10 3D
|Синема Стар
|19:20 3D
|Октябрь
|19:20
|Киносити
|20:30 3D
|Азот (Новомосковск)
|20:55 3D
|Киносити
|21:35
|Киносити
|23:50
|Киносити
|00:35
|Октябрь
23 февраля, четверг
|12:30 3D
|Синема Стар
|16:45 3D
|Синема Стар
|21:00 3D
|Синема Стар
Сегодня
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 14:35
3D 20:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 20:05
|Киносити
|
10:20
3D 11:30
12:35
14:50
3D 16:10
17:05
19:20
3D 20:55
21:35
23:50
|Октябрь
|
11:05
3D 13:10
3D 19:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
3D 13:30
14:10
3D 15:00
15:40
16:20
17:50
3D 18:30
3D 19:20
3D 20:00
20:50
3D 21:30
22:10
23:05
3D 00:05
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:40
3D 19:10
3D 23:40
Завтра
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 14:35
3D 20:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 20:05
|Киносити
|
10:20
3D 11:30
12:35
14:50
3D 16:10
17:05
19:20
3D 20:55
21:35
23:50
|Октябрь
|
11:05
3D 13:10
3D 19:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
3D 13:30
14:10
3D 15:00
15:40
16:20
17:50
3D 18:30
3D 19:20
3D 20:00
20:50
3D 21:30
22:10
23:05
00:20
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:40
3D 19:10
3D 23:40
18 февраля, суббота
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 14:35
3D 20:30
|ДКЖкино
|
3D 12:30
3D 20:05
|Киносити
|
10:20
3D 11:30
12:35
14:50
3D 16:10
17:05
19:20
3D 20:55
21:35
23:50
01:30
|Октябрь
|
11:05
3D 13:10
3D 19:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
3D 13:30
14:10
3D 15:00
15:40
16:20
17:50
3D 18:30
3D 19:20
20:50
3D 21:30
22:00
23:05
00:20
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:40
3D 19:10
3D 23:40
19 февраля, воскресенье
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 14:35
3D 20:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 20:05
|Киносити
|
10:20
3D 11:30
12:35
14:50
3D 16:10
17:05
19:20
3D 20:55
21:35
23:50
01:30
|Октябрь
|
11:05
3D 13:10
3D 19:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
3D 13:30
14:10
3D 15:00
15:40
16:20
17:50
3D 18:30
3D 19:20
3D 20:00
20:50
3D 21:30
22:10
23:05
00:10
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:40
3D 19:10
20 февраля, понедельник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 14:35
3D 20:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 20:05
|Киносити
|
10:20
3D 11:30
12:35
14:50
3D 16:10
17:05
19:20
3D 20:55
21:35
23:50
|Октябрь
|
11:05
3D 13:10
3D 19:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
3D 13:30
14:10
3D 15:00
15:40
16:20
17:50
3D 18:30
3D 19:20
3D 20:00
20:50
3D 21:30
22:10
23:05
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:40
3D 19:10
21 февраля, вторник
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 14:35
3D 20:30
|ДКЖкино
|
3D 13:00
3D 20:05
|Киносити
|
10:20
3D 11:30
12:35
14:50
3D 16:10
17:05
19:20
3D 20:55
21:35
23:50
|Октябрь
|
11:05
3D 13:10
3D 19:20
00:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:00
3D 13:30
14:10
3D 15:00
15:40
16:20
17:50
3D 18:30
3D 19:20
3D 20:00
20:50
3D 21:30
22:10
23:05
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:40
3D 19:10
22 февраля, среда
|Азот (Новомосковск)
|
3D 09:00
3D 14:35
3D 20:30
|ДКЖкино
|
3D 12:05
3D 17:05
|Киносити
|
10:20
3D 11:30
12:35
14:50
3D 16:10
17:05
19:20
3D 20:55
21:35
23:50
|Октябрь
|
11:05
3D 13:10
3D 19:20
00:35
|Синема Стар
|
3D 10:10
3D 14:40
3D 19:10
23 февраля, четверг
|Синема Стар
|
3D 12:30
3D 16:45
3D 21:00