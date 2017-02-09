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Великая стена

Великая стена

Страна:
Китай, США, 2016
 
Премьера:
в РФ 16.02.2017
 
Режиссер:
Чжан Имоу
  
Актеры:
Мэтт Дэймон, Педро Паскаль, Цзин Тянь, Энди Лау, Нуман Акар, Эдди Пэн, Кенни Линь, Лухан, Чжан Ханьюй, Уиллем Дэфо
  
Жанр:
боевик, семейный
  
Продолжительноcть:
103 мин
  
Бюджет:
$135 000 000
  
Рейтинг Кинопоиска:
6,16
          
 

 

Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.

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19:20 3D Октябрь
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20 Киносити
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14:50 Киносити
15:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Киносити
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19:10 3D Синема Стар
19:20 3D Октябрь
19:20 Киносити
19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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20:30 3D Азот (Новомосковск)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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21:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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13:10 3D Октябрь
13:30 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:35 3D Азот (Новомосковск)
14:40 3D Синема Стар
14:50 Киносити
15:00 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:10 3D Киносити
16:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:05 Киносити
17:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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19:20 3D Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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20:30 3D Азот (Новомосковск)
20:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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