Вельзевул
Страна:
Мексика, 2017
Премьера:
в РФ 01.08.2019
Режиссер:
Эмилио Портес
Актеры:
Тобин Белл, Хоакин Косио, Тейт Эллингтон, Норма Анхелика, Аида Лопес, Джованна Сакариас, Хосе Сефами, Энок Леаньо, Аурора Хиль
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
114 мин
Бюджет:
$3 600 000,00
Рейтинг Кинопоиска:
5,31
Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы Антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется выйти на тропу войны с настоящим злом.
Сегодня
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 августа, понедельник
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 августа, вторник
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 августа, среда
|23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
5 августа, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
6 августа, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:00
7 августа, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:50