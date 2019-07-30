Страна: Мексика, 2017

Премьера: в РФ 01.08.2019

Режиссер: Эмилио Портес

Актеры: Тобин Белл, Хоакин Косио, Тейт Эллингтон, Норма Анхелика, Аида Лопес, Джованна Сакариас, Хосе Сефами, Энок Леаньо, Аурора Хиль

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 114 мин

Бюджет: $3 600 000,00

Рейтинг Кинопоиска: 5,31

Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы Антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется выйти на тропу войны с настоящим злом.