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Вельзевул

Вельзевул

Страна:
Мексика, 2017
 
Премьера:
в РФ 01.08.2019
 
Режиссер:
Эмилио Портес
  
Актеры:
Тобин Белл, Хоакин Косио, Тейт Эллингтон, Норма Анхелика, Аида Лопес, Джованна Сакариас, Хосе Сефами, Энок Леаньо, Аурора Хиль
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
114 мин
  
Бюджет:
$3 600 000,00
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,31
          
 

Расследование серии шокирующих убийств приводит к священнику, отлученному от церкви за сатанинские ритуалы. Он и его приспешники стремятся приблизить апокалипсис, чтобы Антихрист явился в человеческий мир и беспредельно властвовал. Главному герою придется выйти на тропу войны с настоящим злом.

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