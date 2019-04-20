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Варавва

Варавва

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 25.04.2019
 
Режиссер:
Евгений Емелин
  
Актеры:
Павел Крайнов, Регина Хакимова, Залим Мирзоев, Александр Лаптий, Елена Подкаминская, Константин Самоуков, Альберт Филозов, Сергей Санаев, Виталий Максименко, Светлана Агафошина
  
Жанр:
драма, исторический
  
Продолжительноcть:
115 мин
  

Библейская притча о распятии и воскресении Христа изложена в картине глазами Вараввы — преступника, приговоренного к казни вместе с Иисусом и помилованного Понтием Пилатом по случаю иудейского праздника. Обретя свободу, Варавва отправляется на поиски истины. Действительно ли проповедник, казненный вместо него, есть Сын Божий? На пути к разгадке, Варавва обнаруживает неожиданную связь с Иудой, переосмысливая свою собственную жизнь...

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