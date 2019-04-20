Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 25.04.2019

Режиссер: Евгений Емелин

Актеры: Павел Крайнов, Регина Хакимова, Залим Мирзоев, Александр Лаптий, Елена Подкаминская, Константин Самоуков, Альберт Филозов, Сергей Санаев, Виталий Максименко, Светлана Агафошина

Жанр: драма, исторический

Продолжительноcть: 115 мин

Библейская притча о распятии и воскресении Христа изложена в картине глазами Вараввы — преступника, приговоренного к казни вместе с Иисусом и помилованного Понтием Пилатом по случаю иудейского праздника. Обретя свободу, Варавва отправляется на поиски истины. Действительно ли проповедник, казненный вместо него, есть Сын Божий? На пути к разгадке, Варавва обнаруживает неожиданную связь с Иудой, переосмысливая свою собственную жизнь...