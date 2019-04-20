Варавва
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 25.04.2019
Режиссер:
Евгений Емелин
Актеры:
Павел Крайнов, Регина Хакимова, Залим Мирзоев, Александр Лаптий, Елена Подкаминская, Константин Самоуков, Альберт Филозов, Сергей Санаев, Виталий Максименко, Светлана Агафошина
Жанр:
драма, исторический
Продолжительноcть:
115 мин
Библейская притча о распятии и воскресении Христа изложена в картине глазами Вараввы — преступника, приговоренного к казни вместе с Иисусом и помилованного Понтием Пилатом по случаю иудейского праздника. Обретя свободу, Варавва отправляется на поиски истины. Действительно ли проповедник, казненный вместо него, есть Сын Божий? На пути к разгадке, Варавва обнаруживает неожиданную связь с Иудой, переосмысливая свою собственную жизнь...
Сегодня
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 апреля, суббота
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 апреля, воскресенье
|14:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
23:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
18:40
23:15
27 апреля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
18:00
23:10
28 апреля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:00
18:20