В зоне особого внимания

Страна: СССР, 1977

Режиссер: Андрей Малюков

Актеры: Борис Галкин, Михай Волонтир, Анатолий Кузнецов, Сергей Волкош, Игорь Иванов, Александр Пятков, Елена Цыплакова, Юрий Чернов, Александр Гай, Николай Крюков

Жанр: боевик

Продолжительноcть: 98 мин

Во время военных учений командир гвардейского полка направляет в тыл «врага» три диверсионные группы для обнаружения и захвата замаскированного командного пункта. Срок исполнения — двое суток. Разведчики выполняют задание в условиях, максимально приближенных к боевым…