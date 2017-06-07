В зоне особого внимания
Страна:
СССР, 1977
Режиссер:
Андрей Малюков
Актеры:
Борис Галкин, Михай Волонтир, Анатолий Кузнецов, Сергей Волкош, Игорь Иванов, Александр Пятков, Елена Цыплакова, Юрий Чернов, Александр Гай, Николай Крюков
Жанр:
боевик
Продолжительноcть:
98 мин
Во время военных учений командир гвардейского полка направляет в тыл «врага» три диверсионные группы для обнаружения и захвата замаскированного командного пункта. Срок исполнения — двое суток. Разведчики выполняют задание в условиях, максимально приближенных к боевым…
Сегодня
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|Майский
Завтра
|19:00
|Майский
9 июня, пятница
|17:00
|Майский
Сегодня
|Майский
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17:00
Завтра
|Майский
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19:00
9 июня, пятница
|Майский
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17:00