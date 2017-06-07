афиша
афиша
Регистрация
В зоне особого внимания

В зоне особого внимания

Страна:
СССР, 1977
 
 
Режиссер:
Андрей Малюков
  
Актеры:
Борис Галкин, Михай Волонтир, Анатолий Кузнецов, Сергей Волкош, Игорь Иванов, Александр Пятков, Елена Цыплакова, Юрий Чернов, Александр Гай, Николай Крюков
  
Жанр:
боевик
  
Продолжительноcть:
98 мин 
       
 

 

Во время военных учений командир гвардейского полка направляет в тыл «врага» три диверсионные группы для обнаружения и захвата замаскированного командного пункта. Срок исполнения — двое суток. Разведчики выполняют задание в условиях, максимально приближенных к боевым…

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.