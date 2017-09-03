В гостях у Элис
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 07.09.2017
Режиссер:
Холли Мейерс-Шайер
Актеры:
Риз Уизерспун, Лэйк Белл, Майкл Шин, Нат Вулф, Кэндис Берген, Лола Флэнери, Рейд Скотт, П.Дж. Бирн, Пико Александр, Джен Киркман
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
110 мин
Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.
Сегодня
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Алмаз Синема
|16:35
|Киносити
|18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:25
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
Завтра
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Алмаз Синема
|16:35
|Киносити
|18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:25
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
9 сентября, суббота
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|14:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Алмаз Синема
|16:35
|Киносити
|18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:25
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
|22:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:40
|Киносити
|01:50
|Киносити
10 сентября, воскресенье
|12:20
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|16:15
|Алмаз Синема
|16:35
|Киносити
|20:25
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
|23:40
|Киносити
|01:50
|Киносити
11 сентября, понедельник
|12:20
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|16:15
|Алмаз Синема
|16:35
|Киносити
|20:25
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
|23:40
|Киносити
12 сентября, вторник
|12:20
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|16:15
|Алмаз Синема
|16:35
|Киносити
|20:25
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
|23:40
|Киносити
13 сентября, среда
|12:20
|Алмаз Синема
|12:25
|Киносити
|13:10
|Победа (Новомосковск)
|16:15
|Алмаз Синема
|16:35
|Киносити
|20:25
|Победа (Новомосковск)
|20:40
|Алмаз Синема
|21:30
|Киносити
|23:40
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:20
16:15
20:40
|Киносити
|
12:25
16:35
21:30
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:50
18:55
22:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:20
16:15
20:40
|Киносити
|
12:25
16:35
21:30
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:50
18:55
22:50
9 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
12:20
16:15
20:40
|Киносити
|
12:25
16:35
21:30
23:40
01:50
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:45
14:50
18:55
22:50
10 сентября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:20
16:15
20:40
|Киносити
|
12:25
16:35
21:30
23:40
01:50
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
20:25
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
12:20
16:15
20:40
|Киносити
|
12:25
16:35
21:30
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
20:25
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
12:20
16:15
20:40
|Киносити
|
12:25
16:35
21:30
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
20:25
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
12:20
16:15
20:40
|Киносити
|
12:25
16:35
21:30
23:40
|Победа (Новомосковск)
|
13:10
20:25