В гостях у Элис

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 07.09.2017

Режиссер: Холли Мейерс-Шайер

Актеры: Риз Уизерспун, Лэйк Белл, Майкл Шин, Нат Вулф, Кэндис Берген, Лола Флэнери, Рейд Скотт, П.Дж. Бирн, Пико Александр, Джен Киркман

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 110 мин

Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.