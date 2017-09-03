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В гостях у Элис

В гостях у Элис

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.09.2017
 
Режиссер:
Холли Мейерс-Шайер
  
Актеры:
Риз Уизерспун, Лэйк Белл, Майкл Шин, Нат Вулф, Кэндис Берген, Лола Флэнери, Рейд Скотт, П.Дж. Бирн, Пико Александр, Джен Киркман
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Жизнь матери-одиночки из Лос-Анджелеса неожиданно меняется, когда она разрешает трем парням пожить у нее.

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Сегодня
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Алмаз Синема
12:25 Киносити
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 Победа (Новомосковск)
14:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15 Алмаз Синема
16:35 Киносити
18:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25 Победа (Новомосковск)
20:40 Алмаз Синема
21:30 Киносити
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
Завтра
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Алмаз Синема
12:25 Киносити
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 Победа (Новомосковск)
14:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15 Алмаз Синема
16:35 Киносити
18:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25 Победа (Новомосковск)
20:40 Алмаз Синема
21:30 Киносити
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
9 сентября, суббота
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Алмаз Синема
12:25 Киносити
12:45 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:10 Победа (Новомосковск)
14:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:15 Алмаз Синема
16:35 Киносити
18:55 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:25 Победа (Новомосковск)
20:40 Алмаз Синема
21:30 Киносити
22:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40 Киносити
01:50 Киносити
10 сентября, воскресенье
12:20 Алмаз Синема
12:25 Киносити
13:10 Победа (Новомосковск)
16:15 Алмаз Синема
16:35 Киносити
20:25 Победа (Новомосковск)
20:40 Алмаз Синема
21:30 Киносити
23:40 Киносити
01:50 Киносити
11 сентября, понедельник
12:20 Алмаз Синема
12:25 Киносити
13:10 Победа (Новомосковск)
16:15 Алмаз Синема
16:35 Киносити
20:25 Победа (Новомосковск)
20:40 Алмаз Синема
21:30 Киносити
23:40 Киносити
12 сентября, вторник
12:20 Алмаз Синема
12:25 Киносити
13:10 Победа (Новомосковск)
16:15 Алмаз Синема
16:35 Киносити
20:25 Победа (Новомосковск)
20:40 Алмаз Синема
21:30 Киносити
23:40 Киносити
13 сентября, среда
12:20 Алмаз Синема
12:25 Киносити
13:10 Победа (Новомосковск)
16:15 Алмаз Синема
16:35 Киносити
20:25 Победа (Новомосковск)
20:40 Алмаз Синема
21:30 Киносити
23:40 Киносити
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