Твин Пикс: Сквозь огонь

Страна: Франция, США, 1992

Режиссер: Дэвид Линч

Актеры: Шерил Ли, Кайл МакЛахлен, Рэй Уайз, Медкен Эмик, Дэна Эшбрук, Фиби Августин, Дэвид Боуи, Эрик ДаРе, Мигель Феррер, Хэзер Грэм, Крис Айзек, Дэвид Линч, Кифер Сазерленд

Жанр: детектив, триллер

Продолжительноcть: 135 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,35

Добро пожаловать в Твин Пикс! Тихий городок в живописной долине с населением 51 201 человек, где можно попробовать чертовски вкусный кофе и домашний вишневый пирог. Твин Пикс выглядит процветающим местом, где живут добропорядочные граждане, преданные семейным устоям. С первого взгляда их жизнь похожа на идиллическую. Но только с первого взгляда. Здесь все совсем не то, чем кажется, и каждому есть что скрывать. Загадочная смерть и расследование, больше похожее на разгадку необычной шарады. Таинственный дневник, мистически исчезнувшие свидетели, странная красная комната, кошмарные галлюцинации, зловещие предзнаменования и юная школьница Лора Палмер, сжигающая свою жизнь…