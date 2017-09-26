Три сестры

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 19.10.2017

Режиссер: Юрий Грымов

Актеры: Александр Балуев, Максим Суханов, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Людмила Полякова, Игорь Ясулович, Игорь Яцко, Александр Пашутин, Владимир Носик, Виктор Потапешкин

Жанр: драма

Продолжительноcть: 129 мин

В данной картине режиссер полностью сохраняет текст пьесы, изумительные диалоги, яркие характеры, перенося действие в сегодняшнюю российскую провинцию и изменяя только одно — возраст героев. Теперь им всем «плюс-минус» шестьдесят. Что это дает? Реплики героев, стилистически неуместные в устах сегодняшних двадцатилетних, выглядят совершенно органично для немолодых, еще «советских» интеллигентов.