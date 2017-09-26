афиша
афиша
Регистрация
Три сестры

Три сестры

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 19.10.2017
 
Режиссер:
Юрий Грымов
  
Актеры:
Александр Балуев, Максим Суханов, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Людмила Полякова, Игорь Ясулович, Игорь Яцко, Александр Пашутин, Владимир Носик, Виктор Потапешкин
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
129 мин
  

В данной картине режиссер полностью сохраняет текст пьесы, изумительные диалоги, яркие характеры, перенося действие в сегодняшнюю российскую провинцию и изменяя только одно — возраст героев. Теперь им всем «плюс-минус» шестьдесят. Что это дает? Реплики героев, стилистически неуместные в устах сегодняшних двадцатилетних, выглядят совершенно органично для немолодых, еще «советских» интеллигентов.

Купить билет
Сегодня
15:40 ДКЖкино
Завтра
15:20 ДКЖкино
21 октября, суббота
15:20 ДКЖкино
22 октября, воскресенье
15:20 ДКЖкино
23 октября, понедельник
15:20 ДКЖкино
24 октября, вторник
15:20 ДКЖкино
25 октября, среда
14:50 ДКЖкино
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.