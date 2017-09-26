Три сестры
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 19.10.2017
Режиссер:
Юрий Грымов
Актеры:
Александр Балуев, Максим Суханов, Анна Каменкова, Ирина Мазуркевич, Людмила Полякова, Игорь Ясулович, Игорь Яцко, Александр Пашутин, Владимир Носик, Виктор Потапешкин
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
129 мин
В данной картине режиссер полностью сохраняет текст пьесы, изумительные диалоги, яркие характеры, перенося действие в сегодняшнюю российскую провинцию и изменяя только одно — возраст героев. Теперь им всем «плюс-минус» шестьдесят. Что это дает? Реплики героев, стилистически неуместные в устах сегодняшних двадцатилетних, выглядят совершенно органично для немолодых, еще «советских» интеллигентов.
Сегодня
|15:40
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Завтра
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21 октября, суббота
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23 октября, понедельник
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24 октября, вторник
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25 октября, среда
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