TheatreHD: Саломея

Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 22.06.2017

Режиссер: Яэль Фарбер

Актеры:

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 115 мин

Эту историю рассказывали множество раз, но так — никогда. Страна в пустыне в оккупации. Радикал из ниоткуда, объявляющий голодовку. Девушка, чей мистический танец изменит весь мир. В новой постановке, подготовленной театральной звездой международного масштаба Яэль Фарбер, знаменитый библейский сюжет переворачивается с ног на голову, превращая Саломею в ключевую фигуру полномасштабной революции.