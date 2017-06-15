афиша
афиша
Регистрация
TheatreHD: Саломея

TheatreHD: Саломея

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 22.06.2017
 
Режиссер:
Яэль Фарбер
  
Актеры:
 
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
115 мин
  

 

Эту историю рассказывали множество раз, но так — никогда. Страна в пустыне в оккупации. Радикал из ниоткуда, объявляющий голодовку. Девушка, чей мистический танец изменит весь мир. В новой постановке, подготовленной театральной звездой международного масштаба Яэль Фарбер, знаменитый библейский сюжет переворачивается с ног на голову, превращая Саломею в ключевую фигуру полномасштабной революции.

0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.