TheatreHD: Саломея
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 22.06.2017
Режиссер:
Яэль Фарбер
Актеры:
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
115 мин
Эту историю рассказывали множество раз, но так — никогда. Страна в пустыне в оккупации. Радикал из ниоткуда, объявляющий голодовку. Девушка, чей мистический танец изменит весь мир. В новой постановке, подготовленной театральной звездой международного масштаба Яэль Фарбер, знаменитый библейский сюжет переворачивается с ног на голову, превращая Саломею в ключевую фигуру полномасштабной революции.
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