TheatreHD: Норма
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 07.10.2017
Режиссер:
Дэвид Маквикар
Актеры:
Сондра Радвановски, Джойс ДиДонато, Джозеф Каллея, Мэтью Роуз
Жанр:
опера
Продолжительноcть:
184 мин
Сезон откроет новая постановка «Нормы» Винченцо Беллини. В заглавной партии выступит Сондра Радвановски, блестяще исполнившая ее уже в 2013 году в Мет, а затем и в Канадской оперной компании, в оперном театре Сан-Франциско, в Баварской опере, театре Лисеу в Барселоне и чикагской Лирической опере. Джойс ДиДонато исполнит роль Адальжизы, подруги, невольно соперничающей с Нормой за любовь Поллиона, роль которого исполнит Джозеф Каллея. В роли старого жреца Оровеза выступит Мэтью Роуз. Дирижер Карло Рицци и режиссер Дэвид Маквикар работают над премьерой новой сценической версии.
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Сегодня
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19:00