TheatreHD: Норма

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 07.10.2017

Режиссер: Дэвид Маквикар

Актеры: Сондра Радвановски, Джойс ДиДонато, Джозеф Каллея, Мэтью Роуз

Жанр: опера

Продолжительноcть: 184 мин

Сезон откроет новая постановка «Нормы» Винченцо Беллини. В заглавной партии выступит Сондра Радвановски, блестяще исполнившая ее уже в 2013 году в Мет, а затем и в Канадской оперной компании, в оперном театре Сан-Франциско, в Баварской опере, театре Лисеу в Барселоне и чикагской Лирической опере. Джойс ДиДонато исполнит роль Адальжизы, подруги, невольно соперничающей с Нормой за любовь Поллиона, роль которого исполнит Джозеф Каллея. В роли старого жреца Оровеза выступит Мэтью Роуз. Дирижер Карло Рицци и режиссер Дэвид Маквикар работают над премьерой новой сценической версии.