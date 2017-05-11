TheatreHD: Кто боится Вирджинии Вулф?
Страна:
Великобритания, 2017
Премьера:
в РФ 18.05.2017
Режиссер:
Джеймс Макдональд
Актеры:
Имелда Стонтон, Конлет Хилл, Люк Трэдуэй, Имоджен Путс
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
190 мин
После вечеринки преподавательского состава в кампусе одного из американских колледжей Марта и Джордж, немолодая семейная пара (он — профессор, она — дочь президента колледжа), приглашают к себе домой Ника и Хани, молодого нового преподавателя и его супругу. В плане — продолжение веселья на дому, но вечер быстро перестает быть томным, когда молодые люди становятся участниками сложных и опасных психологических игр, которые Джордж и Марта ведут между собой. Постановка Sonia Friedman Productions на сцене театра Гарольда Пинтера.
Сегодня
|19:00
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
19:00