TheatreHD: Кто боится Вирджинии Вулф?

Страна: Великобритания, 2017

Премьера: в РФ 18.05.2017

Режиссер: Джеймс Макдональд

Актеры: Имелда Стонтон, Конлет Хилл, Люк Трэдуэй, Имоджен Путс

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 190 мин

После вечеринки преподавательского состава в кампусе одного из американских колледжей Марта и Джордж, немолодая семейная пара (он — профессор, она — дочь президента колледжа), приглашают к себе домой Ника и Хани, молодого нового преподавателя и его супругу. В плане — продолжение веселья на дому, но вечер быстро перестает быть томным, когда молодые люди становятся участниками сложных и опасных психологических игр, которые Джордж и Марта ведут между собой. Постановка Sonia Friedman Productions на сцене театра Гарольда Пинтера.