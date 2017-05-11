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TheatreHD: Кто боится Вирджинии Вулф?

TheatreHD: Кто боится Вирджинии Вулф?

Страна:
Великобритания, 2017
 
Премьера:
в РФ 18.05.2017
 
Режиссер:
Джеймс Макдональд
  
Актеры:
Имелда Стонтон, Конлет Хилл, Люк Трэдуэй, Имоджен Путс
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
190 мин
  

После вечеринки преподавательского состава в кампусе одного из американских колледжей Марта и Джордж, немолодая семейная пара (он — профессор, она — дочь президента колледжа), приглашают к себе домой Ника и Хани, молодого нового преподавателя и его супругу. В плане — продолжение веселья на дому, но вечер быстро перестает быть томным, когда молодые люди становятся участниками сложных и опасных психологических игр, которые Джордж и Марта ведут между собой. Постановка Sonia Friedman Productions на сцене театра Гарольда Пинтера.

 

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