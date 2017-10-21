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TheatreHD: Корсар

TheatreHD: Корсар

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 22.10.2017
 
Режиссер:
Алексей Ратманский, Юрий Бурлака
  
Актеры:
  
Жанр:
балет
  
Продолжительноcть:
215 мин
  

Многолюдный, яркий, шумный, веселый «Корсар» — балет удивительной красоты и невероятного темперамента. Экзотический как восточный базар, пряный как специи, динамичный как лучшие образцы жанра историй про пиратов, «Корсар» станет подарком как для тех, кто обожает белую классику, так и для тех, кто не мыслит жизни без приключений. Виртуозные па и лирические дуэты отлично сочетаются здесь с драками и сражениями, и ни один зритель не сможет ответить на вопрос, какая из сцен – знаменитый Оживленный сад или финальное кораблекрушение – потрясла его больше. «Корсар» часто сравнивают с «Пиратами Карибского моря», а еще со вкусным, красивым и многослойным праздничным тортом с кремом и сливками. И в этих сравнениях никакого противоречия нет. «Корсар», несомненно, одна из визитных карточек Большого театра, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актерская игра.

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