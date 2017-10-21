TheatreHD: Корсар

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 22.10.2017

Режиссер: Алексей Ратманский, Юрий Бурлака

Актеры:

Жанр: балет

Продолжительноcть: 215 мин

Многолюдный, яркий, шумный, веселый «Корсар» — балет удивительной красоты и невероятного темперамента. Экзотический как восточный базар, пряный как специи, динамичный как лучшие образцы жанра историй про пиратов, «Корсар» станет подарком как для тех, кто обожает белую классику, так и для тех, кто не мыслит жизни без приключений. Виртуозные па и лирические дуэты отлично сочетаются здесь с драками и сражениями, и ни один зритель не сможет ответить на вопрос, какая из сцен – знаменитый Оживленный сад или финальное кораблекрушение – потрясла его больше. «Корсар» часто сравнивают с «Пиратами Карибского моря», а еще со вкусным, красивым и многослойным праздничным тортом с кремом и сливками. И в этих сравнениях никакого противоречия нет. «Корсар», несомненно, одна из визитных карточек Большого театра, артистам которого свойственны не только чистота и элегантность классического танца, но и яркая, страстная актерская игра.