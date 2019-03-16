TheatreHD: Экман / Гёке / Нахарин

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 23.03.2019

Режиссер: Александр Экман, Марко Гёке, Охад Нахарин

Актеры: Оксана Кардаш, Наталья Сомова, Ксения Шевцова, Наталия Клейменова, Ольга Сизых, Анна Окунева, Денис Дмитриев, Иван Михалев, Георги Смилевски, Дмитрий Соболевский, Евгений Жуков

Жанр: балет

Продолжительноcть: 125 мин

Вечер одноактных балетов в московском Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко смело можно назвать одним из самых ярких и успешных танцевальных экспериментов последних лет. Обычно современной хореографией обтекаемо называют все то, что родилось на свет начиная середины XX века. Но в случае со сборником, который представляет МАМТ, всё честно: самый «старый» и самый знаменитый из трех балетов, «Минус 16» Охада Нахарина, родился в 1999 году; «Тюль» Александра Экмана появился на свет в 2012, а «Одинокий Джордж» Марко Гёке и вовсе в 2015-м. Так быстро современный танец, да еще такого качества, до российских театров добирается редко. В первом приближении «Тюль», балет шведа Александра Экмана, можно принять за классику или неоклассику: пачки, трико, построения кордебалета, дуэты. Но тот самый «тюль», пачечное обрамление — лишь завеса для слегка безумного симбиоза стилей и жанров, где есть всё, от классического балета до цирка. Похожий на многое и ни на что конкретно, живой, изящный, грубоватый, эклектичный, ироничный «Тюль» Экмана — совершенно новый для российского зрителя опыт. «Одинокий Джордж» Марко Гёке своим названием обязан имени галапагосской черепахи, последней из своего вида, умершей в 2012 году. Что знают об одиночестве люди, которых на Земле миллиарды? И что знал Джордж, оставшийся совсем один на многие десятилетия? Конечно, история не о черепахе или защите прав животных, хотя движения и звуки спектакля позволяют нам вспомнить о животном мире. Балет об одинокой душе, о тревожности и безысходности поставлен на очень подходящую сюжету музыку Шостаковича. Если спектакль Гёке мрачен и даже немного депрессивен, то работа Нахарина «Минус 16» кажется гимном абсолютной свободе, драйву и бесконечности возможностей. Израильский хореограф, автор уже ставшей знаменитой импровизационной техники – языка «Гага», не любит говорить о смысле своих балетов. На репетициях он закрывает зеркала и запрещает наблюдать со стороны, чтобы артисты слушали и слышали себя, открывали в себе новые возможности. А те, кто воплощают эту свободу на сцене, открывают дверь в нее и зрителям. Некоторым — буквально. Вечер одноактных балетов: «Тюль», хореограф Александр Экман; «Одинокий Джордж», хореограф Марко Гёке; «Минус 16», хореограф Охад Нахарин. Объединенные в один вечер работы шведа Александра Экмана, немца Марко Гёке и израильтянина Охада Нахарина открывают перед российским зрителем двери в мир современного европейского танца в его лучшем проявлении. Пластическая свобода и непривычная техника, грусть и ирония, поиски новых форм и возвращение к истокам, Вивальди, Шостакович, Карлссон и «Хава нагила» уживаются на одной сцене и создают неповторимый эффект соучастия в рождении новой классики.