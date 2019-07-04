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The Cure — Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London

The Cure — Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 11.07.2019
 
Режиссер:
Тим Поуп
  
Актеры:
  
Жанр:
концерт, музыкальный
  
Продолжительноcть:
137 мин
  

Этот увлекательный фильм зафиксировал выступление The Cure в знаменитом лондонском Гайд-парке. Музыканты поднялись на сцену, чтобы сыграть свои лучшие песни перед разными поколениями поклонников. «The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London», снятый режиссером Тимом Поупом, представит культовую группу в великолепном разрешении 4K. Аудиомикс 5.1 от Роберта Смита и Пола Коркетта дополнит это невероятно захватывающее концертное шоу. От «Lovesong» до «Lullaby», от «Boys Don't Cry» до «Burn», от «Fascination Street» до «Friday I’m In Love» — Роберт Смит, Саймон Гэллап, Джейсон Купер, Роджер О'Доннелл и Ривз Гэбрелс отправят зрителей в незабываемое путешествие во времени по своим лучшим хитам. Концерт получил широкое признание критиков, в том числе пять звезд от The Independent, назвавшей сет-лист «идеальным». В Rolling Stone отметили, что «выступления The Cure» обладают «уникальной силой», в то время как NME назвал их «эпичными», а The Metro присудила четыре звезды, заявив, что «свидетельство ценности The Cure заключается в объединении зрителей разных поколений».

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