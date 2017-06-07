Тайна железной двери
Страна:
СССР, 1970
Режиссер:
Михаил Юзовский
Актеры:
Эвальдас Микалюнас, Андрей Харыбин, Сергей Евсюнин, Мичислав Юзовский, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков, Савелий Крамаров, Юрий Успенский, Валерий Фоменков, Алексей Горизонтов
Жанр:
фантастика, семейный, приключения
Продолжительноcть:
69 мин
Однажды четвероклассник Толя Рыжков нашел волшебные спички, исполняющие любое желание. И началась у Толи вольготная жизнь! Вместе с другом он оказался на волшебном острове. Но вскоре ребята поняли, что возвращаться им придется самостоятельно.
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