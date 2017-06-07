Тайна железной двери

Страна: СССР, 1970

Режиссер: Михаил Юзовский

Актеры: Эвальдас Микалюнас, Андрей Харыбин, Сергей Евсюнин, Мичислав Юзовский, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков, Савелий Крамаров, Юрий Успенский, Валерий Фоменков, Алексей Горизонтов

Жанр: фантастика, семейный, приключения

Продолжительноcть: 69 мин

Однажды четвероклассник Толя Рыжков нашел волшебные спички, исполняющие любое желание. И началась у Толи вольготная жизнь! Вместе с другом он оказался на волшебном острове. Но вскоре ребята поняли, что возвращаться им придется самостоятельно.