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Тайна железной двери

Тайна железной двери

Страна:
СССР, 1970
 
 
Режиссер:
Михаил Юзовский
  
Актеры:
Эвальдас Микалюнас, Андрей Харыбин, Сергей Евсюнин, Мичислав Юзовский, Алиса Фрейндлих, Олег Табаков, Савелий Крамаров, Юрий Успенский, Валерий Фоменков, Алексей Горизонтов
  
Жанр:
фантастика, семейный, приключения
  
Продолжительноcть:
69 мин 
       
 

 

Однажды четвероклассник Толя Рыжков нашел волшебные спички, исполняющие любое желание. И началась у Толи вольготная жизнь! Вместе с другом он оказался на волшебном острове. Но вскоре ребята поняли, что возвращаться им придется самостоятельно.

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