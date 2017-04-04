Стражи Галактики

Страна: США, 2014

Премьера: в РФ 31.07.2014

Режиссер: Джеймс Ганн

Актеры: Брэдли Купер, Крис Пратт, Карен Гиллан, Зои Салдана, Вин Дизель, Ли Пейс, Бенисио Дель Торо, Лора Хэддок, Дэйв Батиста, Джон Си Райли

Жанр: фантастика, боевик, приключения

Продолжительноcть: 121 мин

Бюджет: $170 000 000

Сбор в мире: $732 636 000

Сбор в России: $37 932 464

Рейтинг Кинопоиска: 7,74

Киновселенная Marvel расширяется: в новом фантастическом приключении к отважному путешественнику Питеру Квиллу в руки попадает таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам. Единственный способ спасти свою жизнь — объединиться с четверкой нелюдимых изгоев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для вселенной, одиночка идет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.