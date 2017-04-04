Стражи Галактики
Киновселенная Marvel расширяется: в новом фантастическом приключении к отважному путешественнику Питеру Квиллу в руки попадает таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам. Единственный способ спасти свою жизнь — объединиться с четверкой нелюдимых изгоев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для вселенной, одиночка идет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:05 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:45 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:20 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:25 3D
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 13:05
3D 16:45
3D 18:20
3D 21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 13:05
3D 16:45
3D 18:20
3D 21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 13:05
3D 16:45
3D 18:20
3D 21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 13:05
3D 16:45
3D 18:20
3D 21:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
3D 13:05
3D 16:45
3D 18:20
3D 21:25