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Стражи Галактики

Стражи Галактики

Страна:
США, 2014
 
Премьера:
в РФ 31.07.2014
 
Режиссер:
Джеймс Ганн
  
Актеры:
Брэдли Купер, Крис Пратт, Карен Гиллан, Зои Салдана, Вин Дизель, Ли Пейс, Бенисио Дель Торо, Лора Хэддок, Дэйв Батиста, Джон Си Райли
  
Жанр:
фантастика, боевик, приключения
  
Продолжительноcть:
121 мин
  
Бюджет:
$170 000 000
  
Сбор в мире:
$732 636 000
 
Сбор в России:
$37 932 464
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,74
          
 

 

Киновселенная Marvel расширяется: в новом фантастическом приключении к отважному путешественнику Питеру Квиллу в руки попадает таинственный артефакт, принадлежащий могущественному и безжалостному злодею Ронану, строящему коварные планы по захвату Вселенной. Питер оказывается в центре межгалактической охоты, где жертва — он сам. Единственный способ спасти свою жизнь — объединиться с четверкой нелюдимых изгоев: воинственным енотом по кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой мести Драксом, также известным как Разрушитель. Когда Квилл понимает, какой силой обладает украденный артефакт и какую опасность он представляет для вселенной, одиночка идет на все, чтобы сплотить случайных союзников для решающей битвы за судьбу галактики.

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