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Старый тульский магазин на улице Демидовская

Старый тульский магазин на улице Демидовская

На занятии дети«отправятся» в путешествие на 100 лет назад, зайдя в «старый тульский магазин», посмотрят, какие вещи там продавались, как ими пользовались.  Ведь эти старинные предметы нам уже неизвестны, ими пользовались наши прабабушки и прадедушки.

Сотрудники музея покажут, как выглядели аршин, весы, коромысла, контарь, безмен, фунтовые гири, жаровые и наплиточные утюги! Ребята познакомятся с понятиями «косая сажень в плечах», «семи пядей во лбу», «пядь с кувырком»! А также увидят старые деньги, которые были в обиходе в к. XIX – н. XX вв., и узнают, что можно было купить в то время на 1 рубль.

 

Стоимость участия – 70 руб.

Возрастная категория 6+.

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