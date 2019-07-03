Солдатик
История о волнующих и героических событиях, произошедших в жизни самого маленького солдата — героя Великой Отечественной Войны, шестилетнего Сережи Алешкова. Он потерял всех своих родных, попал в действующую армию. С шестилетним мальчиком затеяли игру в солдатика, чтобы сохранить ему детство, а он, чтобы соответствовать этому почетному для него званию, стал настоящим защитником Родины.
Сегодня
|12:00
|Майский
Завтра
|12:00
|Майский
5 июля, пятница
|12:00
|Майский
6 июля, суббота
|12:00
|Майский
Сегодня
|Майский
|
12:00
Завтра
|Майский
|
12:00
5 июля, пятница
|Майский
|
12:00
6 июля, суббота
|Майский
|
12:00