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След киллера

След киллера

Премьера:
11.04.2024
 
Режиссер:
Терри МакДоноу
  
Актеры:
Сэмюэль Л.Джексон, Венсан Кассель, Джанни Капальди, Джон Ханна, Кейт Дики, Брайан МакКарди, Николетта МакКьюэн, Саманта Коклан, Майкл Гест, Марк Холден, Бирол Таркан Йылдыз
  
Жанр:
Боевик, Драматический, Криминальный
  
Продолжительноcть:
98 минут
  

Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы наконец поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.

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