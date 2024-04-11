След киллера
Премьера:
11.04.2024
Режиссер:
Терри МакДоноу
Актеры:
Сэмюэль Л.Джексон, Венсан Кассель, Джанни Капальди, Джон Ханна, Кейт Дики, Брайан МакКарди, Николетта МакКьюэн, Саманта Коклан, Майкл Гест, Марк Холден, Бирол Таркан Йылдыз
Жанр:
Боевик, Драматический, Криминальный
Продолжительноcть:
98 минут
Полиция Чикаго так и не смогла поймать серийного убийцу, который несколько лет держал город в страхе. Но однажды он исчез — так же неожиданно, как и появился. Все забыли о жестоком преступнике. Все, кроме детектива, который расследовал его дело. Спустя пять лет в Шотландии начали происходить убийства с тем же почерком. Детективу придется отправиться на другой конец света, чтобы наконец поймать убийцу и отомстить за смерть своей любимой.
13 апреля, суббота
|
22:10
|Алмаз Синема
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 апреля, воскресенье
|
22:10
|Алмаз Синема
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 апреля, понедельник
|
22:10
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 апреля, вторник
|
22:10
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 апреля, среда
|
22:10
|Алмаз Синема
|
23:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 апреля, четверг
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
14 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
15 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
16 апреля, вторник
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
17 апреля, среда
|Алмаз Синема
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:05
00:00
18 апреля, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
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