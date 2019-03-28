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Сирано. Успеть до премьеры

Сирано. Успеть до премьеры

Страна:
Франция, Бельгия, 2018
 
Премьера:
в РФ 04.04.2019
 
Режиссер:
Алексис Михалик
  
Актеры:
Тома Соливерес, Оливье Гурме, Матильда Сенье, Том Либ, Люси Бужена, Элис Де Ланкесэ, Клементин Селарье, Игорь Готсман, Доминик Пинон, Симон Абкарян
  
Жанр:
драма, исторический
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

Декабрь 1897 года, Париж. Эдмону Ростану нет и тридцати, а у него двое детей, которых надо кормить и одевать. Прошло уже два года, как он не может ничего написать. В отчаянии он обещает своему патрону принести новую грандиозную и уморительную пьесу в стихах. Обрадованный патрон назначает дату премьеры. Проблема в том, что у Эдмона пока есть только одно название. Он непременно должен уложиться в строки, игнорируя капризы актрис, идиотские требования продюсеров, ревность собственной жены, любовные аферы его лучшего друга, и, несмотря на тот факт, что в его успех не верит никто, включая его самого.

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