Сирано. Успеть до премьеры

Страна: Франция, Бельгия, 2018

Премьера: в РФ 04.04.2019

Режиссер: Алексис Михалик

Актеры: Тома Соливерес, Оливье Гурме, Матильда Сенье, Том Либ, Люси Бужена, Элис Де Ланкесэ, Клементин Селарье, Игорь Готсман, Доминик Пинон, Симон Абкарян

Жанр: драма, исторический

Продолжительноcть: 110 мин

Декабрь 1897 года, Париж. Эдмону Ростану нет и тридцати, а у него двое детей, которых надо кормить и одевать. Прошло уже два года, как он не может ничего написать. В отчаянии он обещает своему патрону принести новую грандиозную и уморительную пьесу в стихах. Обрадованный патрон назначает дату премьеры. Проблема в том, что у Эдмона пока есть только одно название. Он непременно должен уложиться в строки, игнорируя капризы актрис, идиотские требования продюсеров, ревность собственной жены, любовные аферы его лучшего друга, и, несмотря на тот факт, что в его успех не верит никто, включая его самого.