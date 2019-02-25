Шутки в сторону: Миссия в Майами

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 28.02.2019

Режиссер: Рашид Бушареб

Актеры: Омар Си, Луис Гусман, Франк Гастамбид, Биюна, Эрик Эбони, Паулина Гальвес, Диана Висвелл, Джозеф Велес, Жюльи Ферье, Татум Прайс

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 111 мин

Безбашенный коп-раздолбай приезжает в рай на Земле — Майами, где знакомится с еще более чокнутым местным копом. Эти двое нарушат все возможные законы и устроят настоящий беспредел, чтобы раскрыть глобальную преступную сеть, опутавшую с виду спокойный и респектабельный Майами.