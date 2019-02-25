Шутки в сторону: Миссия в Майами
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 28.02.2019
Режиссер:
Рашид Бушареб
Актеры:
Омар Си, Луис Гусман, Франк Гастамбид, Биюна, Эрик Эбони, Паулина Гальвес, Диана Висвелл, Джозеф Велес, Жюльи Ферье, Татум Прайс
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
111 мин
Безбашенный коп-раздолбай приезжает в рай на Земле — Майами, где знакомится с еще более чокнутым местным копом. Эти двое нарушат все возможные законы и устроят настоящий беспредел, чтобы раскрыть глобальную преступную сеть, опутавшую с виду спокойный и респектабельный Майами.
Сегодня
|12:15
|Алмаз Синема
|16:40
|Алмаз Синема
Завтра
|16:40
|Алмаз Синема
|22:35
|Алмаз Синема
2 марта, суббота
|16:40
|Алмаз Синема
|22:35
|Алмаз Синема
3 марта, воскресенье
|16:40
|Алмаз Синема
|22:35
|Алмаз Синема
4 марта, понедельник
|16:40
|Алмаз Синема
|22:35
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:15
16:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
16:40
22:35
2 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
16:40
22:35
3 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
16:40
22:35
4 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
16:40
22:35