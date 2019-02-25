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Шутки в сторону: Миссия в Майами

Шутки в сторону: Миссия в Майами

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.02.2019
 
Режиссер:
Рашид Бушареб
  
Актеры:
Омар Си, Луис Гусман, Франк Гастамбид, Биюна, Эрик Эбони, Паулина Гальвес, Диана Висвелл, Джозеф Велес, Жюльи Ферье, Татум Прайс
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
111 мин
  

Безбашенный коп-раздолбай приезжает в рай на Земле — Майами, где знакомится с еще более чокнутым местным копом. Эти двое нарушат все возможные законы и устроят настоящий беспредел, чтобы раскрыть глобальную преступную сеть, опутавшую с виду спокойный и респектабельный Майами.

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