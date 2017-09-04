Страна: США, 2016

Премьера: в РФ 07.09.2017

Режиссер: Энтони Дж. Коэн

Актеры: Джейд Рэмси, Луис Мэндилор, Марк Крамптон, Шарлотта Эллен Прайс, Рэйчел Бритаг, Наташа Блэсик, Ребекка Грант, Джим Хэнкс, Дэн Нир, Эштон Суинфорд

Жанр: комедия, фэнтези

Продолжительноcть: 80 мин

Всего себя красавчик Эдди Гринлиф посвятил искусству соблазнения женщин. Эдди ведет тренинги, пишет книги, раздает интервью и каждый божий день применяет свои теории на практике, укладывая в свою постель самых привлекательных представительниц прекрасного пола. Однако такая озабоченно-беззаботная жизнь просто не могла длиться вечно, и сама судьба в виде уродливой ведьмы наказала Эдди. Как-то раз, направляясь на вечерику, Эдди повстречал старуху, которая потребовала его поцелуй. «Бабуля, тебе со мной не светит», — отшутился Эдди и отправился на очередные подвиги. Однако утром он к своему тотальному удивлению обнаружил, что превратился в привлекательную брюнетку Эдну! Что же делать? Как вернуть свое тело?