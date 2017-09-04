Секс-трип
Страна:
США, 2016
Премьера:
в РФ 07.09.2017
Режиссер:
Энтони Дж. Коэн
Актеры:
Джейд Рэмси, Луис Мэндилор, Марк Крамптон, Шарлотта Эллен Прайс, Рэйчел Бритаг, Наташа Блэсик, Ребекка Грант, Джим Хэнкс, Дэн Нир, Эштон Суинфорд
Жанр:
комедия, фэнтези
Продолжительноcть:
80 мин
Всего себя красавчик Эдди Гринлиф посвятил искусству соблазнения женщин. Эдди ведет тренинги, пишет книги, раздает интервью и каждый божий день применяет свои теории на практике, укладывая в свою постель самых привлекательных представительниц прекрасного пола. Однако такая озабоченно-беззаботная жизнь просто не могла длиться вечно, и сама судьба в виде уродливой ведьмы наказала Эдди. Как-то раз, направляясь на вечерику, Эдди повстречал старуху, которая потребовала его поцелуй. «Бабуля, тебе со мной не светит», — отшутился Эдди и отправился на очередные подвиги. Однако утром он к своему тотальному удивлению обнаружил, что превратился в привлекательную брюнетку Эдну! Что же делать? Как вернуть свое тело?
Сегодня
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
10 сентября, воскресенье
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
11 сентября, понедельник
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
12 сентября, вторник
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
13 сентября, среда
|21:00
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
10 сентября, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
11 сентября, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
12 сентября, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00
13 сентября, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:00