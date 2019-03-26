Счастье – это… Часть 2
Новелла «Братья» рассказывает о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие. Новелла «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и ее дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом. Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять. В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится сотрудник клининговой службы Лёня, который стремится к исполнению своей мечты несмотря ни на что. Новелла «Фантазёр» раскрывает мысль, что фантазия — это великая сила, которая помогает объединять людей. Новелла «Фото на счастье» рассказывает историю двух влюбленных фотографов Андрея и Тони, которые ради друг друга должны суметь преодолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на искусство фотографии. А новелла «Allegro Moderato» повествует о музыканте Василии, которому ради своей мечты придется не только пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распутать интригу соперника.
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Алмаз Синема
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Киносити
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Алмаз Синема
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Киносити
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:25
|Алмаз Синема
|15:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:05
|Киносити
|17:15
|Киносити
|17:15
|Киносити
|17:15
|Киносити
|17:15
|Киносити
|17:15
|Киносити
|Алмаз Синема
|
13:25
|Киносити
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:10
|Алмаз Синема
|
13:25
|Киносити
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:10
|Алмаз Синема
|
13:25
|Киносити
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:10
|Киносити
|
17:15
|Киносити
|
17:15
|Киносити
|
17:15
|Киносити
|
17:15
|Киносити
|
17:15