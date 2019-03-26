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Счастье – это… Часть 2

Счастье – это… Часть 2

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 01.04.2019
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
Ирина Алферова, Ксения Алферова, Елена Валюшкина, Никита Волков, Станислав Дужников, Валентина Мазунина, Аглая Тарасова, Людмила Чурсина, Кирилл Назаров, Олег Чугунов
  
Жанр:
короткометражный, мелодрама, семейный
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Новелла «Братья» рассказывает о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие. Новелла «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и ее дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом. Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять. В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится сотрудник клининговой службы Лёня, который стремится к исполнению своей мечты несмотря ни на что. Новелла «Фантазёр» раскрывает мысль, что фантазия — это великая сила, которая помогает объединять людей. Новелла «Фото на счастье» рассказывает историю двух влюбленных фотографов Андрея и Тони, которые ради друг друга должны суметь преодолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на искусство фотографии. А новелла «Allegro Moderato» повествует о музыканте Василии, которому ради своей мечты придется не только пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распутать интригу соперника.

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