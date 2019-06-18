Русская невеста

Страна: США, 2019

Премьера: в РФ 20.06.2019

Режиссер: Майкл С. Ойеда

Актеры: Корбин Бернсен, Оксана Орлан, Кристина Пименова, Лиза Гудман, Майкл Роберт Брэндон, Элисон Корман, Кинэн Джонстон

Жанр: ужасы, триллер

Продолжительноcть: 100 мин

Рейтинг Кинопоиска: 4,71

Нина со своей одиннадцатилетней дочерью Дашей отправляется из России в Америку, рассчитывая выйти замуж за эксцентричного миллиардера Карла Фредерика, в надежде на лучшую жизнь. Прибыв в лютый мороз в его роскошное поместье, которое находится в нескольких милях от цивилизации, мать и дочь попадают под очарование барона-затворника. Но надежды на сказочную жизнь рушатся, когда раскрывается трагическое прошлое Карла, и спящее до поры до времени безумие барона превращает их жизни в ад. Его зловещие планы становятся очевидными, и мать с дочерью вынуждены бороться за свое выживание...