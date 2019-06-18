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Русская невеста

Русская невеста

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 20.06.2019
 
Режиссер:
Майкл С. Ойеда
  
Актеры:
Корбин Бернсен, Оксана Орлан, Кристина Пименова, Лиза Гудман, Майкл Роберт Брэндон, Элисон Корман, Кинэн Джонстон
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
100 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
4,71
          
 

 

Нина со своей одиннадцатилетней дочерью Дашей отправляется из России в Америку, рассчитывая выйти замуж за эксцентричного миллиардера Карла Фредерика, в надежде на лучшую жизнь. Прибыв в лютый мороз в его роскошное поместье, которое находится в нескольких милях от цивилизации, мать и дочь попадают под очарование барона-затворника. Но надежды на сказочную жизнь рушатся, когда раскрывается трагическое прошлое Карла, и спящее до поры до времени безумие барона превращает их жизни в ад. Его зловещие планы становятся очевидными, и мать с дочерью вынуждены бороться за свое выживание...

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