Русская невеста
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 20.06.2019
Режиссер:
Майкл С. Ойеда
Актеры:
Корбин Бернсен, Оксана Орлан, Кристина Пименова, Лиза Гудман, Майкл Роберт Брэндон, Элисон Корман, Кинэн Джонстон
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
100 мин
Рейтинг Кинопоиска:
4,71
Нина со своей одиннадцатилетней дочерью Дашей отправляется из России в Америку, рассчитывая выйти замуж за эксцентричного миллиардера Карла Фредерика, в надежде на лучшую жизнь. Прибыв в лютый мороз в его роскошное поместье, которое находится в нескольких милях от цивилизации, мать и дочь попадают под очарование барона-затворника. Но надежды на сказочную жизнь рушатся, когда раскрывается трагическое прошлое Карла, и спящее до поры до времени безумие барона превращает их жизни в ад. Его зловещие планы становятся очевидными, и мать с дочерью вынуждены бороться за свое выживание...
Сегодня
|18:30
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Завтра
|18:30
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7 июля, воскресенье
|18:30
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8 июля, понедельник
|18:30
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9 июля, вторник
|18:30
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10 июля, среда
|18:30
|Союз (Алексин)
Сегодня
|Союз (Алексин)
|
18:30
Завтра
|Союз (Алексин)
|
18:30
7 июля, воскресенье
|Союз (Алексин)
|
18:30
8 июля, понедельник
|Союз (Алексин)
|
18:30
9 июля, вторник
|Союз (Алексин)
|
18:30
10 июля, среда
|Союз (Алексин)
|
18:30