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Рубеж

Рубеж

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 22.02.2018
 
Режиссер:
Дмитрий Тюрин
  
Актеры:
Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристина Бродская, Виктор Добронравов, Александр Коршунов, Игорь Скляр, Дмитрий Куличков, Александр Соколовский, Семен Трескунов, Кирилл Кяро
  
Жанр:
фантастика, семейный
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

 

У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.

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Сегодня
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
12:50 Синема Стар
14:20 Киносити
15:40 Победа (Новомосковск)
18:30 Киносити
19:30 Победа (Новомосковск)
21:20 Синема Стар
22:40 Киносити
Завтра
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
12:50 Синема Стар
14:20 Киносити
15:40 Победа (Новомосковск)
18:30 Киносити
19:30 Победа (Новомосковск)
21:20 Синема Стар
22:40 Киносити
00:25 Синема Стар
00:40 Киносити
24 февраля, суббота
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
12:50 Синема Стар
14:20 Киносити
15:40 Победа (Новомосковск)
18:30 Киносити
19:30 Победа (Новомосковск)
21:20 Синема Стар
22:40 Киносити
00:25 Синема Стар
00:40 Киносити
25 февраля, воскресенье
10:00 Победа (Новомосковск)
10:10 Киносити
12:50 Синема Стар
14:20 Киносити
15:40 Победа (Новомосковск)
18:30 Киносити
19:30 Победа (Новомосковск)
21:20 Синема Стар
22:40 Киносити
00:25 Синема Стар
00:40 Киносити
26 февраля, понедельник
10:00 Победа (Новомосковск)
10:30 Синема Стар
10:40 Киносити
15:00 Киносити
15:40 Победа (Новомосковск)
17:50 Синема Стар
19:30 Победа (Новомосковск)
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27 февраля, вторник
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10:30 Синема Стар
10:40 Киносити
15:00 Киносити
15:40 Победа (Новомосковск)
17:50 Синема Стар
19:30 Победа (Новомосковск)
21:30 Киносити
28 февраля, среда
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