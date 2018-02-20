Рубеж
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 22.02.2018
Режиссер:
Дмитрий Тюрин
Актеры:
Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристина Бродская, Виктор Добронравов, Александр Коршунов, Игорь Скляр, Дмитрий Куличков, Александр Соколовский, Семен Трескунов, Кирилл Кяро
Жанр:
фантастика, семейный
Продолжительноcть:
100 мин
У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.
Сегодня
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|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Синема Стар
|22:40
|Киносити
Завтра
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|12:50
|Синема Стар
|14:20
|Киносити
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|18:30
|Киносити
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Синема Стар
|22:40
|Киносити
|00:25
|Синема Стар
|00:40
|Киносити
24 февраля, суббота
|10:00
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|10:10
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|12:50
|Синема Стар
|14:20
|Киносити
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|18:30
|Киносити
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Синема Стар
|22:40
|Киносити
|00:25
|Синема Стар
|00:40
|Киносити
25 февраля, воскресенье
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:10
|Киносити
|12:50
|Синема Стар
|14:20
|Киносити
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|18:30
|Киносити
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:20
|Синема Стар
|22:40
|Киносити
|00:25
|Синема Стар
|00:40
|Киносити
26 февраля, понедельник
|10:00
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|10:30
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
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|Победа (Новомосковск)
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27 февраля, вторник
|10:00
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|10:30
|Синема Стар
|10:40
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|15:00
|Киносити
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|17:50
|Синема Стар
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:30
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28 февраля, среда
|10:00
|Победа (Новомосковск)
|10:30
|Синема Стар
|10:40
|Киносити
|15:00
|Киносити
|15:40
|Победа (Новомосковск)
|17:50
|Синема Стар
|19:30
|Победа (Новомосковск)
|21:30
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
10:10
14:20
18:30
22:40
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
15:40
19:30
|Синема Стар
|
12:50
21:20
Завтра
|Киносити
|
10:10
14:20
18:30
22:40
00:40
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
15:40
19:30
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12:50
21:20
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24 февраля, суббота
|Киносити
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10:10
14:20
18:30
22:40
00:40
|Победа (Новомосковск)
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10:00
15:40
19:30
|Синема Стар
|
12:50
21:20
00:25
25 февраля, воскресенье
|Киносити
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10:10
14:20
18:30
22:40
00:40
|Победа (Новомосковск)
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10:00
15:40
19:30
|Синема Стар
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12:50
21:20
00:25
26 февраля, понедельник
|Киносити
|
10:40
15:00
21:30
|Победа (Новомосковск)
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10:00
15:40
19:30
|Синема Стар
|
10:30
17:50
27 февраля, вторник
|Киносити
|
10:40
15:00
21:30
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
15:40
19:30
|Синема Стар
|
10:30
17:50
28 февраля, среда
|Киносити
|
10:40
15:00
21:30
|Победа (Новомосковск)
|
10:00
15:40
19:30
|Синема Стар
|
10:30
17:50