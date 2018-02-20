Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 22.02.2018

Режиссер: Дмитрий Тюрин

Актеры: Павел Прилучный, Станислав Дужников, Кристина Бродская, Виктор Добронравов, Александр Коршунов, Игорь Скляр, Дмитрий Куличков, Александр Соколовский, Семен Трескунов, Кирилл Кяро

Жанр: фантастика, семейный

Продолжительноcть: 100 мин

У Михаила есть всё. Всё, кроме любви, и его это устраивает. Но вот он встречает ЕЁ, и всё, чего он добился в этой жизни, рушится в один миг. Не все умеют любить. Не каждому дано любить… Чтобы обрести право на любовь, Михаил получает возможность перемещаться во времени. Туда, где нет кредиток и гаджетов, где гибнут миллионы людей, и превращаются в руины города. Теперь, чтобы не сойти с ума и остаться в настоящем, ему придется принять правила опасного экзистенциального квеста.