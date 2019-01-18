Рассвет
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 31.01.2019
Режиссер:
Павел Сидоров
Актеры:
Оксана Акиньшина, Александра Дроздова, Александр Молочников, Анна Слю, Олег Васильков, Кузьма Котрелев, Анастасия Куимова, Валерий Кухарешин, Мирослав Пенцов
Жанр:
ужасы, триллер
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90 мин
У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…
Сегодня
|09:30
|Октябрь
|10:20
|Химик (Ефремов)
|10:20
|Киносити
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Химик (Ефремов)
|12:20
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:15
|Юность (Узловая)
|13:15
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:00
|Химик (Ефремов)
|14:25
|Алмаз Синема
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:05
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Химик (Ефремов)
|18:05
|Киносити
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Юность (Узловая)
|18:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:30
|Химик (Ефремов)
|19:45
|Октябрь
|20:00
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Химик (Ефремов)
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Октябрь
|21:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:50
|Юность (Узловая)
|21:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:05
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:45
|Октябрь
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|09:30
|Октябрь
|10:20
|Химик (Ефремов)
|10:20
|Киносити
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Химик (Ефремов)
|12:20
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:15
|Юность (Узловая)
|13:15
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:00
|Химик (Ефремов)
|14:25
|Алмаз Синема
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:05
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Химик (Ефремов)
|18:05
|Киносити
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Юность (Узловая)
|18:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:30
|Химик (Ефремов)
|19:45
|Октябрь
|20:00
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Химик (Ефремов)
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Октябрь
|21:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:50
|Юность (Узловая)
|21:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:05
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, суббота
|09:30
|Октябрь
|10:20
|Химик (Ефремов)
|10:20
|Киносити
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Химик (Ефремов)
|12:20
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:15
|Юность (Узловая)
|14:00
|Химик (Ефремов)
|14:25
|Алмаз Синема
|14:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:05
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Химик (Ефремов)
|18:05
|Киносити
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Юность (Узловая)
|18:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:30
|Химик (Ефремов)
|19:45
|Октябрь
|20:00
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Химик (Ефремов)
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Октябрь
|21:50
|Юность (Узловая)
|21:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|22:05
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|02:10
|Киносити
3 февраля, воскресенье
|09:30
|Октябрь
|10:20
|Химик (Ефремов)
|10:20
|Киносити
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Химик (Ефремов)
|12:20
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:15
|Юность (Узловая)
|14:00
|Химик (Ефремов)
|14:25
|Алмаз Синема
|14:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:05
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Химик (Ефремов)
|18:05
|Киносити
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Юность (Узловая)
|18:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:30
|Химик (Ефремов)
|19:45
|Октябрь
|20:00
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:20
|Химик (Ефремов)
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Октябрь
|21:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:50
|Юность (Узловая)
|21:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:05
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
|02:10
|Киносити
4 февраля, понедельник
|09:30
|Октябрь
|10:20
|Киносити
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:20
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:15
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:25
|Алмаз Синема
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:05
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:05
|Киносити
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:45
|Октябрь
|20:00
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Октябрь
|21:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|22:05
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
5 февраля, вторник
|09:30
|Октябрь
|10:20
|Киносити
|10:20
|Химик (Ефремов)
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Химик (Ефремов)
|12:20
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:15
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|13:15
|Юность (Узловая)
|14:00
|Химик (Ефремов)
|14:25
|Алмаз Синема
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:05
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Химик (Ефремов)
|18:05
|Киносити
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|18:20
|Юность (Узловая)
|19:30
|Химик (Ефремов)
|19:45
|Октябрь
|20:00
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Октябрь
|21:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|21:50
|Юность (Узловая)
|22:05
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
6 февраля, среда
|09:30
|Октябрь
|10:20
|Химик (Ефремов)
|10:20
|Киносити
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:10
|Химик (Ефремов)
|12:20
|Киносити
|12:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:15
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:15
|Юность (Узловая)
|13:15
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|14:00
|Химик (Ефремов)
|14:25
|Алмаз Синема
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Химик (Ефремов)
|16:05
|Киносити
|17:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:40
|Химик (Ефремов)
|18:05
|Киносити
|18:20
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|18:20
|Юность (Узловая)
|18:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:30
|Химик (Ефремов)
|19:45
|Октябрь
|20:00
|Алмаз Синема
|20:05
|Киносити
|20:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Октябрь
|21:50
|Юность (Узловая)
|21:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|22:05
|Киносити
|22:50
|Алмаз Синема
|23:45
|Октябрь
|00:05
|Киносити
7 февраля, четверг
|00:05
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
14:25
20:00
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:15
18:20
21:50
|Киносити
|
10:20
12:20
16:05
18:05
20:05
22:05
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
13:15
18:20
21:50
|Октябрь
|
09:30
19:45
21:45
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:50
15:00
17:10
20:10
21:40
00:20
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
|Юность (Узловая)
|
13:15
18:20
21:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
14:25
20:00
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:15
18:20
21:50
|Киносити
|
10:20
12:20
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
13:15
18:20
21:50
|Октябрь
|
09:30
19:45
21:45
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:50
15:00
17:10
20:10
21:40
00:20
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
|Юность (Узловая)
|
13:15
18:20
21:50
2 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
14:25
20:00
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:15
18:20
21:50
|Киносити
|
10:20
12:20
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
02:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
14:55
18:20
21:50
|Октябрь
|
09:30
19:45
21:45
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:50
15:00
17:10
20:10
21:40
00:20
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
|Юность (Узловая)
|
13:15
18:20
21:50
3 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
14:25
20:00
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:15
18:20
21:50
|Киносити
|
10:20
12:20
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
02:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
14:55
18:20
21:50
|Октябрь
|
09:30
19:45
21:45
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:50
15:00
17:10
20:10
21:40
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
21:20
|Юность (Узловая)
|
13:15
18:20
21:50
4 февраля, понедельник
|Алмаз Синема
|
14:25
20:00
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:15
18:20
21:50
|Киносити
|
10:20
12:20
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
13:15
18:20
21:50
|Октябрь
|
09:30
19:45
21:45
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:50
15:00
17:10
20:10
21:40
5 февраля, вторник
|Алмаз Синема
|
14:25
20:00
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:15
18:20
21:50
|Киносити
|
10:20
12:20
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
13:15
18:20
21:50
|Октябрь
|
09:30
19:45
21:45
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:50
15:00
17:10
20:10
21:40
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
|Юность (Узловая)
|
13:15
18:20
21:50
6 февраля, среда
|Алмаз Синема
|
14:25
20:00
22:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
13:15
18:20
21:50
|Киносити
|
10:20
12:20
16:05
18:05
20:05
22:05
00:05
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
13:15
18:20
21:50
|Октябрь
|
09:30
19:45
21:45
23:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
12:50
15:00
17:10
20:10
21:40
|Химик (Ефремов)
|
10:20
12:10
14:00
15:50
17:40
19:30
|Юность (Узловая)
|
13:15
18:20
21:50
7 февраля, четверг
|Киносити
|
00:05