афиша
афиша
Регистрация
Рассвет

Рассвет

Страна:
США, 2019
 
Премьера:
в РФ 31.01.2019
 
Режиссер:
Павел Сидоров
  
Актеры:
Оксана Акиньшина, Александра Дроздова, Александр Молочников, Анна Слю, Олег Васильков, Кузьма Котрелев, Анастасия Куимова, Валерий Кухарешин, Мирослав Пенцов
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
90 мин
  

 

У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…

Купить билет
Сегодня
09:30 Октябрь
10:20 Химик (Ефремов)
10:20 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Химик (Ефремов)
12:20 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:15 Юность (Узловая)
13:15 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:00 Химик (Ефремов)
14:25 Алмаз Синема
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Химик (Ефремов)
16:05 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Юность (Узловая)
18:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:30 Химик (Ефремов)
19:45 Октябрь
20:00 Алмаз Синема
20:05 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Химик (Ефремов)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Октябрь
21:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:50 Юность (Узловая)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:05 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:45 Октябрь
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
09:30 Октябрь
10:20 Химик (Ефремов)
10:20 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Химик (Ефремов)
12:20 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:15 Юность (Узловая)
13:15 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:00 Химик (Ефремов)
14:25 Алмаз Синема
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Химик (Ефремов)
16:05 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Юность (Узловая)
18:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:30 Химик (Ефремов)
19:45 Октябрь
20:00 Алмаз Синема
20:05 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Химик (Ефремов)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Октябрь
21:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:50 Юность (Узловая)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:05 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:45 Октябрь
00:05 Киносити
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 февраля, суббота
09:30 Октябрь
10:20 Химик (Ефремов)
10:20 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Химик (Ефремов)
12:20 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:15 Юность (Узловая)
14:00 Химик (Ефремов)
14:25 Алмаз Синема
14:55 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Химик (Ефремов)
16:05 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Юность (Узловая)
18:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:30 Химик (Ефремов)
19:45 Октябрь
20:00 Алмаз Синема
20:05 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Химик (Ефремов)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Октябрь
21:50 Юность (Узловая)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:05 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:45 Октябрь
00:05 Киносити
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
02:10 Киносити
3 февраля, воскресенье
09:30 Октябрь
10:20 Химик (Ефремов)
10:20 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Химик (Ефремов)
12:20 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:15 Юность (Узловая)
14:00 Химик (Ефремов)
14:25 Алмаз Синема
14:55 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Химик (Ефремов)
16:05 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Юность (Узловая)
18:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:30 Химик (Ефремов)
19:45 Октябрь
20:00 Алмаз Синема
20:05 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20 Химик (Ефремов)
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Октябрь
21:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:50 Юность (Узловая)
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:05 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:45 Октябрь
00:05 Киносити
02:10 Киносити
4 февраля, понедельник
09:30 Октябрь
10:20 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:20 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:15 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:25 Алмаз Синема
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:05 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05 Киносити
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:45 Октябрь
20:00 Алмаз Синема
20:05 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Октябрь
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
22:05 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:45 Октябрь
00:05 Киносити
5 февраля, вторник
09:30 Октябрь
10:20 Киносити
10:20 Химик (Ефремов)
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Химик (Ефремов)
12:20 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:15 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
13:15 Юность (Узловая)
14:00 Химик (Ефремов)
14:25 Алмаз Синема
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Химик (Ефремов)
16:05 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
18:20 Юность (Узловая)
19:30 Химик (Ефремов)
19:45 Октябрь
20:00 Алмаз Синема
20:05 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Октябрь
21:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
21:50 Юность (Узловая)
22:05 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:45 Октябрь
00:05 Киносити
6 февраля, среда
09:30 Октябрь
10:20 Химик (Ефремов)
10:20 Киносити
10:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:10 Химик (Ефремов)
12:20 Киносити
12:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
13:15 Юность (Узловая)
13:15 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
14:00 Химик (Ефремов)
14:25 Алмаз Синема
15:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50 Химик (Ефремов)
16:05 Киносити
17:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40 Химик (Ефремов)
18:05 Киносити
18:20 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
18:20 Юность (Узловая)
18:20 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
19:30 Химик (Ефремов)
19:45 Октябрь
20:00 Алмаз Синема
20:05 Киносити
20:10 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 Октябрь
21:50 Юность (Узловая)
21:50 Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
21:50 Городской Дворец Культуры (Щёкино)
22:05 Киносити
22:50 Алмаз Синема
23:45 Октябрь
00:05 Киносити
7 февраля, четверг
00:05 Киносити
Расписание на все дни
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.