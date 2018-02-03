Призрачная нить
Страна:
США, 2017
Премьера:
в РФ 15.02.2018
Режиссер:
Пол Томас Андерсон
Актеры:
Дэниэл Дэй-Льюис, Вики Крипс, Лесли Мэнвилл, Камилла Разерфорд, Дэйв Саймон, Бернард Коллако, Джейн Перри, Ричард Грэхэм, Джек Гордон, Пип Филлипс
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
130 мин
Бюджет:
$35 000 000,00
В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.
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