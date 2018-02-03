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Призрачная нить

Призрачная нить

Страна:
США, 2017
 
Премьера:
в РФ 15.02.2018
 
Режиссер:
Пол Томас Андерсон
  
Актеры:
Дэниэл Дэй-Льюис, Вики Крипс, Лесли Мэнвилл, Камилла Разерфорд, Дэйв Саймон, Бернард Коллако, Джейн Перри, Ричард Грэхэм, Джек Гордон, Пип Филлипс
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
130 мин
  
Бюджет:
$35 000 000,00
  

В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.

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