Призрачная нить

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 15.02.2018

Режиссер: Пол Томас Андерсон

Актеры: Дэниэл Дэй-Льюис, Вики Крипс, Лесли Мэнвилл, Камилла Разерфорд, Дэйв Саймон, Бернард Коллако, Джейн Перри, Ричард Грэхэм, Джек Гордон, Пип Филлипс

Жанр: драма

Продолжительноcть: 130 мин

Бюджет: $35 000 000,00

В Лондоне 1950-х годов знаменитый кутюрье Рейнольдс Вудкок создает неповторимые образы для королевской семьи, звезд кино, богатых наследниц и светских львиц. Жизнь гения радикально меняется с появлением молодой своенравной Альмы, которая становится его музой.