Пришельцы
Премьера:
20.06.2024
Режиссер:
Чхве Дон Хун
Актеры:
Рю Чжун Ель, Ким Тхэ Ри, Ким У Бин, Со Чжи Соп, Ем Чон А, Чо У Чжин, Юн Бен Хи, Ким Чхан Хен, Ким Ый Сон, Син Чон Гын, Ли Си Хун, Чхве Ю Ри, Ли Ха Ни
Жанр:
Боевик, Приключение, Фэнтези
Продолжительноcть:
142 минуты
Возрастные ограничения:
18+
На протяжении долгих лет инопланетяне запирали своих преступников внутри человеческих тел. В погоне за беглым пришельцем его стражам предстоит отправиться в путешествие во времени и с помощью могущественного артефакта остановить уничтожение всей Земли.
22 июня, суббота
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июня, воскресенье
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июня, понедельник
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июня, вторник
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 июня, среда
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июня, суббота
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
23 июня, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
24 июня, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
25 июня, вторник
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
26 июня, среда
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
26 мая - 26 июня
12 - 26 июня
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