Премьера: 20.06.2024

Режиссер: Чхве Дон Хун

Актеры: Рю Чжун Ель, Ким Тхэ Ри, Ким У Бин, Со Чжи Соп, Ем Чон А, Чо У Чжин, Юн Бен Хи, Ким Чхан Хен, Ким Ый Сон, Син Чон Гын, Ли Си Хун, Чхве Ю Ри, Ли Ха Ни

Жанр: Боевик, Приключение, Фэнтези

Продолжительноcть: 142 минуты

Возрастные ограничения: 18+

На протяжении долгих лет инопланетяне запирали своих преступников внутри человеческих тел. В погоне за беглым пришельцем его стражам предстоит отправиться в путешествие во времени и с помощью могущественного артефакта остановить уничтожение всей Земли.