Принцесса Мононоке
Страна:
Япония
Премьера:
24.06.2010
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
Жанр:
Анимационный, Исторический, Приключение, Аниме, Фэнтези, ForChildreen
Продолжительноcть:
134 минуты
Рейтинг:
8.50
Средневековая Япония переживает мистическую борьбу людей и лесных божеств. На стороне Леса находится Сан (принцесса Мононоке) — человеческая девушка, воспитанная Богиней-Волчицей. На стороне людей — Леди Эбоси, которая развивает Железный Город, вырубая для этих целей заповедный лес. В разгар борьбы за выживание юный принц Аситака изо всех сил пытается найти способ мирного сосуществования обеих сторон. Но борьба становится все более кровавой, и надежда, кажется, потеряна навсегда…
Сегодня
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15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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