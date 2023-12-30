Страна: Япония

Премьера: 24.06.2010

Режиссер: Хаяо Миядзаки

Жанр: Анимационный, Исторический, Приключение, Аниме, Фэнтези, ForChildreen

Продолжительноcть: 134 минуты

Рейтинг: 8.50

Средневековая Япония переживает мистическую борьбу людей и лесных божеств. На стороне Леса находится Сан (принцесса Мононоке) — человеческая девушка, воспитанная Богиней-Волчицей. На стороне людей — Леди Эбоси, которая развивает Железный Город, вырубая для этих целей заповедный лес. В разгар борьбы за выживание юный принц Аситака изо всех сил пытается найти способ мирного сосуществования обеих сторон. Но борьба становится все более кровавой, и надежда, кажется, потеряна навсегда…