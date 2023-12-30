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Принцесса Мононоке

Принцесса Мононоке

Страна:
Япония
 
Премьера:
24.06.2010
 
Режиссер:
Хаяо Миядзаки
  
Жанр:
Анимационный, Исторический, Приключение, Аниме, Фэнтези, ForChildreen
  
Продолжительноcть:
134 минуты
  
Рейтинг:
8.50
 
 

Средневековая Япония переживает мистическую борьбу людей и лесных божеств. На стороне Леса находится Сан (принцесса Мононоке) — человеческая девушка, воспитанная Богиней-Волчицей. На стороне людей — Леди Эбоси, которая развивает Железный Город, вырубая для этих целей заповедный лес. В разгар борьбы за выживание юный принц Аситака изо всех сил пытается найти способ мирного сосуществования обеих сторон. Но борьба становится все более кровавой, и надежда, кажется, потеряна навсегда…

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